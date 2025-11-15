Інтерфакс-Україна
21:56 15.11.2025

Поліція повернула до зоокуточка левицю, що втекла з вольєра в Хмельницькому

Поліція повернула до зоокуточка левицю, що втекла з вольєра в Хмельницькому
У Хмельницькому правоохоронці оперативно розшукали одну з двох левиць, які втекли із вольєрів місцевого зоокуточка, повідомляє пресслужба патрульної поліції України.

За даними відомства, сьогодні до поліції надійшло повідомлення про втечу двох левиць. Внаслідок інциденту загинули інші тварини. Одну з левиць персоналу закладу вдалося повернути до вольєра, інша вибігла за межі території.

"Поліцейські працювали злагоджено, перекриваючи можливі напрямки руху тварини. Невдовзі один з екіпажів виявив левицю неподалік місця втечі. Наразі патрульні забезпечують контроль ситуації та разом із персоналом зокуточка повертають тварину до місця утримання", - зазначено в повідомленні.

За фактом події слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини.

 

