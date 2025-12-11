Інтерфакс-Україна
Економіка
17:32 11.12.2025

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України в листопаді на рівні 5,3% проти 2,3% у жовтні

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у листопаді прискорилося до 5,3% проти 2,3% у жовтні, йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Основними драйверами прискорення стали сільське господарство, внутрішня торгівля, будівництво та переробна промисловість", - наголосило відомство.

За словами очільника Мінекономіки Олексія Соболева, українська економіка зростає попри значні перешкоди.

"Українська економіка продовжує зростати незважаючи на перебої з енергопостачанням, спричинені масованими атаками по критичній інфраструктурі, бізнес надалі адаптується до складних умов. І при цьому Україна демонструє більш динамічне зростання, ніж рф. Країна-агресорка має показник у 1,6% реального ВВП у жовтні, тим часом як Україна - 2,3% і 5,3% у листопаді", - наводяться в повідомленні його слова.

В міністерстві вважають, що економіку підтримує такий чинник як реалізація програм з відновлення та розвитку бізнесу, які фінансуються за рахунок міжнародної фінансової допомоги та сприяють активізації вітчизняного виробництва.

Разом з тим швидкому відновленню та зростанню сприяє також значне бюджетне фінансування капітальної реконструкції та ремонту пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла (програми "єВідновлення" та "єОселя") й закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК.

В Мінекономіки підкреслили, що спостерігаються структурні зміни у виробництві, які демонструють збільшення видів діяльності із високою доданою вартістю, що позитивно впливає на економіку. Зокрема, частка машинобудування у структурі реалізації промисловості зросла до 9% проти 5,7% у 2021 році.

"Загалом промислові підприємства демонструють збільшення завантаженості виробничих потужностей у таких галузях як фармацевтика, виробництво меблів, оброблення деревини, харчова та текстильна промисловість", - резюмувало відомство.

Як повідомлялося, Державна служба статистики оцінює зростання реального ВВП України у ІІІ кв.-2025 на 2,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, тим часом як у другому кварталі цього року аналогічний показник становив 0,8%, а у першому – 0,9%.

Теги: #ввп #мінекономіки

