Пасажиропотік через кордон стабілізувався – Держприкордонслужба

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Пасажиропотік через український кордон після двох тижнів скорочення сумарно на 21,2% у третій тиждень осені, з 13 по 19 вересня, стабілізувався та навіть збільшився на 1,7% – до 616 тис., свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, вирівнялися й потоки на в’їзд та виїзд за рахунок того, що кількість прибулих в Україну зросла з 285 тис. до 306 тис., тоді як кількість тих, хто виїхав з країни, зменшилася з 321 тис. до 310 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також трохи зросло – до 135 тис. зі 133 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами – до 491 з 458.

У цю неділю станом на 12:00 на кордоні з Польщею, за інформацією Держприкордонслужби, найбільша черга у 35 легкових авто була у ПП “Устилуг”, ще по 10 машин очікували проходження кордону у ПП “Грушів” та “Шегині”, а у ПП “Нижанковичі” накопичилося 5 машин.

На кордоні з Угорщиною черги відповідно у 15, 10 та 5 машин були на переходах “Тиса”, “Лужанка” та “Дзвынкове”, тоді як на кордоні зі Словаччиною у ПП “Ужгород” очікували контролю 15 авто, а у “Малому Березному” – 5.

На кордоні з Румунією невелика черга у 10 машин була тільки в ПП “Порубне”.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні цього року на 12,0% вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 280 тис. та в’їхало 270 тис. людей, хоча потік машин був трохи більшим – 136 тис.

Торік приблизно на такому рівні пасажиропотік тримався до невелику сплеску в осінні шкільні канікули, після чого ще знизився десь на 20% до різдвяних та новорічних свят.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та “псевдореферендуми” на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в’їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 155 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболєв, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. “Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)”, – додав НБУ. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 2 вересня 2025 року оцінювалась в 5,138 млн (на 31 липня – 5,115 млн), а загалом у світі - у 5,698 млн (5,676 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.