Пасажиропотік через кордон встановлює нові рекорди для воєнного часу

Пасажиропотік через український кордон на тижні з 19 по 25 липня збільшився на 1,2% – до 753 тис., це трохи більше досягнутого три тижні тому рекордного показника в 748 тис. та також перевищує показники найвищого пасажиропотоку минулого року, які фіксувалися у серпні та складали до 737 тис.

Як свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook, потік на виїзд у восьмий тиждень літа майже не змінився – 369 тис. порівняно із 370 тис. тиждень тому, тоді як на в’їзд виріс з 374 тис. до 384 тис., у минулі вихідні щодня фіксувалося 115-121 тис. перетинів кордону.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на цьому тижні, зросла зі 136 тис. до 138 тис., а потік машин із гуманітарними вантажами – з 531 до 557.

У неділю станом на 12:00 на польському кордоні, за інформацією Держприкордонслужби, найбільша черга у 25 легкових авто була у пункті пропуску (ПП) "Устилуг". По 10 машин очікували проходження кордону у ПП "Шегині" та "Краківець".

На кордоні з Угорщиною найбільша черга у 35 машини була на переході "Косино", тоді як у ПП "Лужанка" – 20, "Вилок" – 15, "Дзвінкове" – 10 та "Тиса" – 5.

На кордоні зі Словаччиною у ПП "Ужгород" та "Малий Березний" очікували контролю відповідно 35 та 20 авто, а на кордоні з Румунією черги були в ПП "Порубне" та "Дякове" – відповідно 30 та 21 машина.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього року вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 342 тис. та в'їхало 364 тис. людей, потік машин також був менший – 131 тис. Минулого року пік пасажиропотоку прийшовся на серпень, коли щотижня фіксувалося 729-737 тис. перетинів кордону.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 186 тис., з яких 166 тис. – сезонно з початку літа.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті знову оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 1 липня 2025 року оцінювалась в 5,083 млн (на 31 травня – 5,059 млн), а загалом у світі - у 5,643 млн (5,620 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на квітень цього року, 3,757 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,669 млн на кінець минулого року.