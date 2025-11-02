Фонд "Повернись живим" у жовтні отримав рекордні 15,87 млрд грн пожертв

Фото: Повернись живим

Благодійний фонд "Повернись живим" (ПЖ), найбільший за обсягами допомоги Силам оборони України, у жовтні цього року отримав рекорду суму пожертв – 15,87 млрд грн, з яких 15,45 млрд грн надійшли чотирма приблизно рівними доларовими траншами з 23 по 29 жовтня від іноземного грантодавця.

"Ці кошти - це "Грант", де ми, іноземний грантодавець та визначені організми Сил оборони, визначаємо потреби та кошти за які ми їх реалізовуємо. Причому, він вже далеко не перший)", – зазначив директор фонду Тарас Чмут у соцмережі X.

Він уточнив, що ПЖ не може змінювати цільового направлення коштів, тому, на жаль, це ніяк не вплине на поточне забезпечення чи власні проєкти фонду, такі як "Дронопад" чи розбудова навчальних центрів.

"Звісно ж, ми не отримуємо жодних "комісій" чи % з них — усі 100%, як завжди, йдуть "на армію". І ми продовжуємо залучати кошти в Україні та шукати інші країни та подібні гранти з-за кордону", – наголосив Чмут.

За його словами, ці кошти підуть одним з кращих та найефективніших організмів Сил оборони, на те, за чим найчастіше звертаються до фонду: зброя та військова техніка, аеророзвідка, FPV та бомбардувальники, а також транспорт та його обслуговування.

"Грант передбачає приватність країни та установи з якою ми працюємо, та приватність отримувачів допомоги", – зауважив директор ПЖ, але додав, усе буде "в міру дозволеного" в публічній звітності на сайті Фонду.

Чмут зазначив, що ще на початку травня 2022-го року, коли стало ясно, що "швидкого миру" з’явилося розуміння, що великі гроші на війну, більші за сотні мільйонів гривень, потрібно залучати з-за кордону, до в Україні їх залучати ставатиме важче – і в бізнесу, і в державних компаній, і в людей.

За словами директора, одночасно ПЖ почав готуватися до прийому таких коштів: прозорість у надходженнях, закупівлях та видачі майна у війська, налагодження та розбудова внутрішні процеси та політики, щоб пройти усі можливі "перевірки" та "верифікації" з боку міжнародних партнерів.

"Але чи була готова команда опрацьовувати подібні обʼєми? Точно ні. Одна справи вирости з 20 мільйонів на місяць до 300-та. Але зовсім інша, коли мова йде про мільярди, де помилки неприпустимі. Так ми почали розбудовувати команду: щороку росли на 30-40 працівників, вчилися, набиралися досвіду у закупівлях, розбудовували свою логістику та складський облік, бухгалтерію, фінансовий та юридичний відділи - усе, щоб можна було швидко і якісно оперувати великими обʼємами коштів та майна", – описав підготовку Чмут.

За його словами, було впроваджена ERP-система (планування ресурсів підприємства – ІФ-У), зараз запускається WMS-система на складах (керування процеса складу). Фонд також подався на сертифікацію ISO та розвиває цифрову безпеку екосистеми.

"Через 2,5 роки численних зустрічей, переговорів, презентацій, комплаенсів, аудитів і… - ми вийшли на нові обʼєми залучення коштів для потреб Сил оборони України!" – підсумував Чмут.

Згідно з наданою ним статистикою, з моменту заснування до 2022 року фонд "Повернись живим" зібрав 192,17 млн грн, а до жовтня цього року щомісячні надходження лише тричі перевищували 1 млрд грн: 1,6 млрд грн на початку 2022 року, 1,1 млрд грн наприкінці 2024 року та 3 млрд грн у вересні 2025 року.

Загалом з 2022 року загальна сума 7,54 млн пожертв фонду ПЖ склала 37,11 млрд грн: 1,65 млн на 5,78 млрд грн у 2022 році, 2,63 млн на 4,68 млрд грн у 2023 році, 1,77 млн на 4,58 млрд грн у 2024 році та 1,48 млн на 22,07 млрд грн у 2025 році.

У жовтні цього року значні донати фонду також надали "ОККО-Драйв" – 30 млн грн та пов’язаний з ним АТ "Концерн Галнафтогаз" – 20 млн грн, АТ "Укрнафта" – 23,4 млн грн.