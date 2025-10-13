Інтерфакс-Україна
Антикорупційні органи і фонд "Повернись живим" аналізуватимуть закупівлі в секторі безпеки на предмет корупції

Фото: https://t.me/sap_gov_ua/3306

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та фонд "Повернись живим" посилюють партнерство задля оперативного реагування на можливі корупційні правопорушення в оборонному секторі, інформують в САП.

У телеграм-каналі в понеділок антикорупційна прокуратура повідомляє, що її керівник Олександр Клименко, директор НАБУ Семен Кривонос та директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут підписали меморандум, спрямований на посилення стратегічного партнерства між структурами.

За інформацією САП, співпраця має на меті підсилення обороноздатності країни та розвиток доброчесності в секторі безпеки.

"Ключовим моментом є, зокрема, налагодження системного обміну інформацією про види обладнання і виробів, що закуповуються та ціни на них. Це значно розширить можливості антикорупційних органів здійснювати аналіз закупівель та вчасно реагувати на можливі корупційні правопорушення", - наголошують в антикорупційні прокуратурі.

Згідно з повідомленням, під час військової агресії для САП і НАБУ протидія корупції в оборонно-безпековому секторі залишається критично важливою.

"Цей симбіоз інституцій підтверджує, що державна міць має ґрунтуватися на взаємній відповідальності, прозорості та підтримці", - зазначають в САП.

Також в повідомленні наголошується, що фінансова підтримка Сил оборони антикорупційними органами вже є значною: відповідно до затверджених ВАКС угод у справах НАБУ та САП на користь фонду "Повернись живим" учасниками кримінальних проваджень перераховано 53 млн гривень.

"Завдяки цим ресурсам Фонд закупив та спільно із САП передав нашим воїнам 7 переобладнаних мікроавтобусів та спеціалізовані комплекси радіоелектронної боротьби. Загалом протягом останніх трьох років за угодами, укладеними прокурорами САП, на потреби Сил оборони передано близько 2,8 млрд гривень", - резюмують в САП.

