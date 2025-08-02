Зеленський заслухав доповіді керівників НАБУ та САП, висловив вдячність антикорупційним органам за роботу
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, очільники районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовці Національної гвардії України.
Про це він написав у телеграмі за підсумками зустрічі і доповідей директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.
"Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок. Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією", - написав Зеленський.
"Вдячний антикорупційним органам за роботу", - зазначив президент.