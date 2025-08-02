Інтерфакс-Україна
Події
17:42 02.08.2025

НАБУ і САП про викриття нардепа й чиновників на хабарі: відкати сягали 30%

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НАБУ і САП про викриття нардепа й чиновників на хабарі: відкати сягали 30%

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.

"Сьогодні проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину. Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії. Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", -  йдеться у повідомленні НАБУ у телеграмі у суботу.

Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Деталі – згодом на офіційних ресурсах НАБУ і САП.

Ані НАБУ і САП, ані раніше президент Володимир Зеленський не назвали імен затриманих. За інформацією ЗМІ, затримано нардепа від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова.

Як повідомлялося раніше в цей день, президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.

Теги: #нгу #відкат #набу_сап #викриття

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