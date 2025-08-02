Командувач Нацгвардії вже відсторонив фігурантів гучної справи

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Командувач Нацгвардії Олександр Півненко вже відсторонив фігурантів гучної справи

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, викриття військовослужбовців Нацгвардії на схемі з відкатами на закупівлі дронів та РЕБ є доказом того, що не може бути недоторканих серед порушників закону.

"За моєю вказівкою негайно розпочато службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад", - написав міністр і нагадав про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю. "Воно (управління – ІФ-У) працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами. Про це очільники антикорупційних органів доповіли президенту України Володимиру Зеленському.