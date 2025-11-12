Інтерфакс-Україна
08:22 12.11.2025

Уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

Кабінет міністрів України відсторонив міністра юстиції Германа Галущенка від виконання обовʼязків, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сьогодні вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції", - написала Свириденко у телеграмі вранці середи.

Прем'єрка зазначила, що рішення уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Між тим, Галущенко заявив, що його відсторонення є "цивілізованим і правильним сценарієм" під час розслідування, додавши, що захищатиметься в юридичній площині та доводитиме свою позицію.

"Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування - це цивілізований і правильний сценарій.

Як повідомлялося, ексміністр енергетики Герман Галущенко у злочинній організації, яка займалася масштабним відмиванням коштів, зокрема НАЕК "Енергоатом", і була викрита в рамках операції НАБУ/САП "Мідас", отримав псевдоніми "Сигізмунд" або "Професор", повідомив прокурор САП Сергій Савицький.

У ніч на вівторок один з фігурантів справи член Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), покинув Україну. Джерела інтернет-порталу "Енергореформа" в уряді стверджують, що йому було погоджено відрядження у Варшаву до кінця тижня. Чекаємо відповіді на офіційний запит НКРЕКП.

