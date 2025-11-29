Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:54 29.11.2025

Порошенко передав підрозділам Нацгвардії комплекси "Ай-Петрі" для прикриття критичної інфраструктури

2 хв читати
Порошенко передав підрозділам Нацгвардії комплекси "Ай-Петрі" для прикриття критичної інфраструктури

Петро Порошенко передав підрозділам Національної гвардії 10 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі". Це – завершальна партія законтрактованої для НГУ техніки. Ще 5 установок отримали армійські фахівці ПДТР. Захисникам також передали зарядні станції, генератори та електроніку.

"Ми цілком виконали наші домовленості з Національною гвардією України та забезпечили підрозділи комплексами "Ай-Петрі". Це була важлива співпраця, адже на плечі нацгвардійців лягає також захист об’єктів критичної інфраструктури", – повідомляється на сайті політсили.

"Сьогодні за контрактом передаємо решту десять із 30 модернізованих комплексів протидії ударним та розвідувальним дронам супротивника. Ще пʼять комплексів ідуть до підрозділу ПДТР. Установки "Ай-Петрі" не тільки захищають життя наших воїнів на лінії боєзіткнення, а й зберігають цілісність цивільних об’єктів, які стали мішенню ворога", – зазначає пʼятий президент.

"На жаль, країна живе двома світами: корупційний, який працює на ворога, і наш, який допомагає Збройним Силам. Добре, що вчора президент зробив рішучий крок для того, щоб позбутися "єрмаковщини". Крок, щоб відновити довіру фронту до тилу, суспільства до влади й наших партнерів до України", – констатує Порошенко.

"Упевнений, що створена нашою командою система антикорупційних органів, включно з САП, НАБУ і Вищим антикорупційним судом доведуть справи, і всі фігуранти цього ганебного корупційного скандалу будуть покарані. Слід викоренити їх з уряду, з органів центральної виконавчої влади включно з фінансовою розвідкою", – вважає лідер "Європейської солідарності".

"Наша команда і далі робитиме свою роботу: вироблятиме техніку, фінансуватиме й забезпечуватиме Збройні Сили. Як сьогодні, коли разом із "Ай-Петрі", відвантажили хлопцям генератори, зарядні станції, "Старлінки", планшети та іншу електроніку, бо це полегшить їхню роботу", – резюмує Петро Порошенко.

Починаючи з осені 2023 року, Петро Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у виробництво унікальних систем протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони.

Загалом Порошенко вже передав у війська близько двох сотень комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ". "За цей час ми змогли закрити тисячу кілометрів фронту та врятувати чимало життів. Є чим пишатися, але попереду ще дуже багато роботи", – резюмує лідер "Європейської солідарності".

Теги: #армія #порошенко #нгу #ай_петрі #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:03 28.11.2025
Порошенко про відставку Єрмака: потрібна єдність, нова проєвропейська коаліція і новий професійний уряд

Порошенко про відставку Єрмака: потрібна єдність, нова проєвропейська коаліція і новий професійний уряд

15:42 28.11.2025
"Євросолідарність" вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради

"Євросолідарність" вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради

19:12 27.11.2025
"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

11:39 27.11.2025
Порошенко на позачерговому саміті ЄНП: мир не може бути побудований на легалізації агресії

Порошенко на позачерговому саміті ЄНП: мир не може бути побудований на легалізації агресії

22:15 26.11.2025
Бригади повинні самостійно готувати поповнення до бойових дій відповідно до конкретних вимог - Паліса

Бригади повинні самостійно готувати поповнення до бойових дій відповідно до конкретних вимог - Паліса

09:40 26.11.2025
Порошенко передає у війська 520 генераторів

Порошенко передає у війська 520 генераторів

20:26 25.11.2025
"Європейська солідарність" закликала депутатів фракції "Батьківщина" об’єднатись у роботі з відновлення субʼєктності парламенту

"Європейська солідарність" закликала депутатів фракції "Батьківщина" об’єднатись у роботі з відновлення субʼєктності парламенту

20:14 25.11.2025
Макрон: Не має бути жодних обмежень щодо української армії

Макрон: Не має бути жодних обмежень щодо української армії

17:29 24.11.2025
Порошенко провів термінові консультації з президентом ЄНП Вебером щодо планів завершення війни

Порошенко провів термінові консультації з президентом ЄНП Вебером щодо планів завершення війни

15:47 23.11.2025
Російський план неприйнятний у будь-якій формі – заява "Євросолідарності"

Російський план неприйнятний у будь-якій формі – заява "Євросолідарності"

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

У Києві покажуть унікальний проєкт художника Петра Бойка "Мій дім - мій хаос"

Інновації, цифровізація та лідерство: головні підсумки «Панацеї-2025»

Київські підприємства презентували експортний потенціал у Мадриді на Matalec 2025

Sense Bank, Google Cloud та Wise IT провели спільний захід про АІ для бізнесу

Форум "Відновлення України": інституції та економічна безпека - старт реформ 2026

УУБ застосувала дисциплінарні санкції до учасників-порушників правил торгів деревиною

Як захистити освіту під час війни - представлено комплексну модель для шкіл

Як Ви звучите англійською?

UKRNAFTA знижує ціни на пальне та пропонує клієнтам -10 грн/літр бензинів додатково

Ставлення населення України до актуальних соціально-політичних питань (листопад 2025 року)

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА