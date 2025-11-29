Порошенко передав підрозділам Нацгвардії комплекси "Ай-Петрі" для прикриття критичної інфраструктури

Петро Порошенко передав підрозділам Національної гвардії 10 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі". Це – завершальна партія законтрактованої для НГУ техніки. Ще 5 установок отримали армійські фахівці ПДТР. Захисникам також передали зарядні станції, генератори та електроніку.

"Ми цілком виконали наші домовленості з Національною гвардією України та забезпечили підрозділи комплексами "Ай-Петрі". Це була важлива співпраця, адже на плечі нацгвардійців лягає також захист об’єктів критичної інфраструктури", – повідомляється на сайті політсили.

"Сьогодні за контрактом передаємо решту десять із 30 модернізованих комплексів протидії ударним та розвідувальним дронам супротивника. Ще пʼять комплексів ідуть до підрозділу ПДТР. Установки "Ай-Петрі" не тільки захищають життя наших воїнів на лінії боєзіткнення, а й зберігають цілісність цивільних об’єктів, які стали мішенню ворога", – зазначає пʼятий президент.

"На жаль, країна живе двома світами: корупційний, який працює на ворога, і наш, який допомагає Збройним Силам. Добре, що вчора президент зробив рішучий крок для того, щоб позбутися "єрмаковщини". Крок, щоб відновити довіру фронту до тилу, суспільства до влади й наших партнерів до України", – констатує Порошенко.

"Упевнений, що створена нашою командою система антикорупційних органів, включно з САП, НАБУ і Вищим антикорупційним судом доведуть справи, і всі фігуранти цього ганебного корупційного скандалу будуть покарані. Слід викоренити їх з уряду, з органів центральної виконавчої влади включно з фінансовою розвідкою", – вважає лідер "Європейської солідарності".

"Наша команда і далі робитиме свою роботу: вироблятиме техніку, фінансуватиме й забезпечуватиме Збройні Сили. Як сьогодні, коли разом із "Ай-Петрі", відвантажили хлопцям генератори, зарядні станції, "Старлінки", планшети та іншу електроніку, бо це полегшить їхню роботу", – резюмує Петро Порошенко.

Починаючи з осені 2023 року, Петро Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у виробництво унікальних систем протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони.

Загалом Порошенко вже передав у війська близько двох сотень комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ". "За цей час ми змогли закрити тисячу кілометрів фронту та врятувати чимало життів. Є чим пишатися, але попереду ще дуже багато роботи", – резюмує лідер "Європейської солідарності".