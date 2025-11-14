Інтерфакс-Україна
Події
15:54 14.11.2025

Зеленський призначив В.Острижного заступником командувача Нацгвардії

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валентина Острижного заступником командувача Національної гвардії України.

Відповідний указ №846/2025 опублікований на сайті глави держави.

Валентин Острижний раніше був директором департаменту персоналу Головного управління Нацгвардії.

З 2025 року - тимчасовий виконувач обов’язків заступника командувача Національної гвардії України з роботи з особовим складом.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/8462025-57125

Теги: #нгу #кадри

