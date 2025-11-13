Інтерфакс-Україна
Події
14:32 13.11.2025

Розслідування в енергосекторі України демонструє, що антикорупційні органи функціонують, - Єврокомісія

Фото: НАБУ

Антикорупційне розслідування в енергетичному секторі України демонструє, що створені антикорупційні органи функціонують, а боротьба з корупцією є ключовою для вступу в Європейський Союз.

Відповідний коментар щодо недавній подій в Україні, зокрема, щодо розслідування НАБУ корупційної схеми в енергетичному секторі, надав у четвер в Брюсселі речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

"Це розслідування показує, що антикорупційні органи в Україні створені та функціонують. Боротьба з корупцією є центральною темою нашого пакету розширення, який містить загальну позицію з цього питання. Дозвольте мені наголосити, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до ЄС", - сказав він.

Мерсьє наголосив, що це "вимагає постійних зусиль для гарантування потужної спроможності боротися з корупцією та поваги до верховенства права". "Тому роль цих незалежних антикорупційних органів, які є наріжними каменями верховенства права України як майбутньої держави-члена, має бути захищена. Комісія продовжуватиме стежити за ситуацією", - додав він.

У свою чергу, головний речник Єврокомісії Паула Піньйо продовжила, сказавши, що "важливо підкреслити, що ці розслідування, які проводяться в Україні, показують, що антикорупційна робота та інституції існують саме для того, щоб боротися з нею". "І це та сфера, якій ми приділяємо особливу увагу також у контексті процесу вступу", - зауважила вона.

Відповідаючи на запитання, чи з цього приводу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн контактувала з президентом України Володимиром Зеленським, Піньйо сказала, що президенти перебувають у постійному контакті, але чи контактували вони саме з цього приводу – їй не відомо.

Теги: #розслідування #єврокомісія #антикорупційні_органи #енергосектор

