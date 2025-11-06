Інтерфакс-Україна
Події
16:11 06.11.2025

Посадовиця Держмитслужби отримала підозру за корупційну схему на розмитненні автомобілів

Правоохоронці викрили ще одну корупційну схему на розмитненні автомобілів у Києві: підозру отримала керівниця підрозділу експертної установи Держмитслужби, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурорами Київської міської прокуратури за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київські області викрито керівницю структурного підрозділу експертної установи Держмитслужби, яка разом з інспекторами одного з митних постів Київської митниці налагодила схему отримання грошей від підприємств, що ввозять авто зі США", - йдеться в повідомленні прокуратури Києва в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією прокуратури, спочатку підприємствам створювали перешкоди у митному оформленні машин, а після цього пояснювали, як вирішити це питання і надалі розмитнювати автомобілі без перешкод.

"Так, за швидке розмитнення одного авто товариство мало заплатити митникам $400", - зазначається в повідомленні.

За результатом слідчих дій, проведених під контролем прокурорів, задокументовано факт отримання підозрюваною $2800.

Керівниці експертної установи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та усунення з посади.

У прокуратурі нагадують, що аналогічну схему одержання грошей цього тижня викрили на іншому митному посту Київської митниці. 

