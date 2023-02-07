Новий механізм розмитнення авто призведе до стимулювання ввезення 5-15-річних авто та скоротить надходження до держбюджету – ВААІД

Нова модель оподаткування та митного оформлення легкових автомобілів за їх ввезення в Україну, запропонована у трьох законопроєктах, призведе до стимулювання ввезення автомобілів віком від 5 до 15 років, оскільки пропонований розмір базової ставки акцизу обернено пропорційний віку автомобіля, вважають в Всеукраїнській асоціації автоімпортерів та дилерів (ВААІД).

"Іншими словами, розмір акцизу на один і той самий автомобіль, але старший за віком, буде менше", - наголошується в пресрелізі асоціації у вівторок.

За оцінкою ВААІД, запропонований механізм обчислення податків та митних платежів не відповідає правилам СОТ щодо імплементації європейського законодавства стосовно визначення митної вартості як бази оподаткування ПДВ при ввезенні.

У пресрелізі також наголошується, що це не відповідає екологічним стандартам, а скасування сплати пенсійного збору за першої реєстрації авто відповідно скоротить доходи держбюджету.

"Все це може призвести до зменшення надходжень до держбюджету, оскільки такий підхід вдарить по офіційних імпортерах та дилерах, які є "білими" компаніями, тобто платять офіційну зарплату і не вдаються до мінімізації податків, а в перші місяці війни саме вони стали автомобільними донорами для ЗСУ та інших воєнізованих формувань", - йдеться у повідомленні.

У ВААІД також вважають нелогічними новації встановлення різниці у віці автомобілів при ввезенні фізичними та юридичними особами зі звільненням від стягнення ввізним митом, та необґрунтованим – звільнення від ввізного мита окремих категорій транспортних засобів.

Крім того, на думку ВААІД, через запропоновані нововведення Україна на етапі відновлення після війни може втратити потенціал у залученні в Україну міжнародних інвесторів – автомобілебудівників.

"Такий потенціал є, адже в Росії припинили роботу близько 30 автоскладальних підприємств, частина з яких працювала лише на внутрішній ринок. Але інвесторам, які прагнуть прийти всерйоз і надовго, наявність незрозумілої ним неєвропейської моделі оподаткування ввезення автомобілів буде суттєвою перешкодою", - зазначається у пресрелізі.

ВААІД зазначає, що загалом підтримує необхідність спрощення, прозорості та цифровізації оподаткування та митного оформлення авто, але вважає, що законопроєкти потребують доопрацювання.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкти №7466 і 7468, згідно з якими змінюється порядок оподаткування транспортних засобів, що ввозяться в Україну, зокрема з формули розмитнення виключається вартість автомобіля, а також передбачається можливість розмитнити авто у додатку "Дія".