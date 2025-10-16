Зниження цін на авто з США: як змінюється імпорт і ринок аукціонів

Український імпорт авто з США: падіння ставок на аукціонах - сигнал до зміни ринку?

Середня ціна продажу автомобілів на американських аукціонах Copart та IAAI у другій половині 2025 року знизилася на 6–9 % порівняно з першим кварталом року. Такі дані наводить міжнародна компанія з доставки авто з аукціонів США – Carfast Express, яка відстежує понад 2 млн лотів на ключових американських аукціонах.

Зниження ставок помітне насамперед у середньому сегменті - Toyota Camry, Honda Accord, Ford Fusion, а також у кросоверах Nissan Rogue і Chevrolet Equinox. У сегменті преміум-класу суттєвого здешевлення не спостерігається. Tesla Model Y, BMW X5 та інші моделі зберігають стабільні ціни завдяки обмеженій кількості лотів і стійкому попиту серед покупців.

Причини змін: сезонність, логістика та надлишок пропозиції

Експерти пояснюють зниження ставок кількома факторами:

Традиційне осіннє зниження активності покупців після літнього піку призвело до скорочення середніх ставок. Вартість морських перевезень із портів Нью-Йорка, Х'юстона та Лос-Анджелеса знизилася на 10–15 %, що частково компенсує коливання курсу, але водночас збільшилася конкуренція між брокерами. Накопичення нереалізованих лотів на складах аукціонів створило тиск на ціни. За даними Carfast Express, кількість доступних автомобілів із чистими тайтлами зросла на 12 % у порівнянні з початком року.

Як реагує український ринок

В Україні частка авто з аукціонів США у загальному імпорті залишається значною - близько 20 % від загального обсягу ввезених вживаних автомобілів. Проте аналітики фіксують поступовий перехід покупців до європейських ринків: Польща, Німеччина та Литва спростили процедури експорту, а час доставки скоротився майже вдвічі.

У 2025 році середня кінцева ціна автомобіля після доставки й митного оформлення в Україні становить від $11 000 до $15 000, залежно від класу та пошкоджень. Для порівняння, у 2023 році цей показник коливався між $13 000 і $18 000.

Що показують дані автоаукціонів США

У Carfast Express відзначають чітку сезонну динаміку:

Після піку влітку ринок перейшов у фазу корекції, що збігається з загальною тенденцією сповільнення імпорту.

Нові тренди: електрокари і мінімальні пошкодження

Помітним трендом 2025 року стало зростання попиту на електромобілі з мінімальними пошкодженнями. Tesla Model 3 і Nissan Leaf залишаються найпопулярнішими серед українських покупців.

Водночас збільшується кількість заявок на перевірку VIN-кодів - покупці прагнуть зменшити ризики шахрайства і купити авто з Америки без прихованих дефектів.

Прогноз на 2026 рік

Якщо тенденція зниження ставок збережеться, у першому кварталі 2026 року ціни можуть знизитися ще на 4–5 %, особливо для автомобілів із незначними пошкодженнями.

Експерти очікують, що ринок увійде у фазу стабілізації: частина компаній-посередників скоротить маржу, а покупці отримають більше можливостей для придбання автомобілів з Америки за реальною ринковою ціною.