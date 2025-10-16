Зниження цін на авто з США: як змінюється імпорт і ринок аукціонів
Український імпорт авто з США: падіння ставок на аукціонах - сигнал до зміни ринку?
Середня ціна продажу автомобілів на американських аукціонах Copart та IAAI у другій половині 2025 року знизилася на 6–9 % порівняно з першим кварталом року. Такі дані наводить міжнародна компанія з доставки авто з аукціонів США – Carfast Express, яка відстежує понад 2 млн лотів на ключових американських аукціонах.
Зниження ставок помітне насамперед у середньому сегменті - Toyota Camry, Honda Accord, Ford Fusion, а також у кросоверах Nissan Rogue і Chevrolet Equinox. У сегменті преміум-класу суттєвого здешевлення не спостерігається. Tesla Model Y, BMW X5 та інші моделі зберігають стабільні ціни завдяки обмеженій кількості лотів і стійкому попиту серед покупців.
Причини змін: сезонність, логістика та надлишок пропозиції
Експерти пояснюють зниження ставок кількома факторами:
- Традиційне осіннє зниження активності покупців після літнього піку призвело до скорочення середніх ставок.
- Вартість морських перевезень із портів Нью-Йорка, Х'юстона та Лос-Анджелеса знизилася на 10–15 %, що частково компенсує коливання курсу, але водночас збільшилася конкуренція між брокерами.
- Накопичення нереалізованих лотів на складах аукціонів створило тиск на ціни. За даними Carfast Express, кількість доступних автомобілів із чистими тайтлами зросла на 12 % у порівнянні з початком року.
Як реагує український ринок
В Україні частка авто з аукціонів США у загальному імпорті залишається значною - близько 20 % від загального обсягу ввезених вживаних автомобілів. Проте аналітики фіксують поступовий перехід покупців до європейських ринків: Польща, Німеччина та Литва спростили процедури експорту, а час доставки скоротився майже вдвічі.
У 2025 році середня кінцева ціна автомобіля після доставки й митного оформлення в Україні становить від $11 000 до $15 000, залежно від класу та пошкоджень. Для порівняння, у 2023 році цей показник коливався між $13 000 і $18 000.
Що показують дані автоаукціонів США
У Carfast Express відзначають чітку сезонну динаміку:
Після піку влітку ринок перейшов у фазу корекції, що збігається з загальною тенденцією сповільнення імпорту.
Нові тренди: електрокари і мінімальні пошкодження
Помітним трендом 2025 року стало зростання попиту на електромобілі з мінімальними пошкодженнями. Tesla Model 3 і Nissan Leaf залишаються найпопулярнішими серед українських покупців.
Водночас збільшується кількість заявок на перевірку VIN-кодів - покупці прагнуть зменшити ризики шахрайства і купити авто з Америки без прихованих дефектів.
Прогноз на 2026 рік
Якщо тенденція зниження ставок збережеться, у першому кварталі 2026 року ціни можуть знизитися ще на 4–5 %, особливо для автомобілів із незначними пошкодженнями.
Експерти очікують, що ринок увійде у фазу стабілізації: частина компаній-посередників скоротить маржу, а покупці отримають більше можливостей для придбання автомобілів з Америки за реальною ринковою ціною.