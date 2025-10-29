Ремонт авто після ДТП: як правильно підібрати кузовні запчастини і не переплатити

Після кожного ДТП перед власником авто постає головне питання — де знайти якісні кузовні деталі, щоб відновити машину швидко та без зайвих витрат. На українському ринку запчастин ситуація у 2025 році складна: ціни зростають, логістика ускладнена, а кількість підробок з кожним роком збільшується.

Експерти ринку відзначають, що з початку року попит на кузовні запчастини зріс майже на 30 %. Українці все частіше ремонтують свої авто самостійно або звертаються до невеликих СТО, щоб зекономити. Водночас правильний підбір деталей — ключ до якісного ремонту.

Проблеми ринку: від дефіциту до підробок

Раніше більшість кузовних елементів постачалися з ЄС або Азії, однак через перебої з імпортом деякі позиції стали дефіцитними. Це призвело до появи великої кількості несертифікованих аналогів.

Власники авто стикаються з ситуацією, коли два на вигляд однакові крила чи бампери можуть відрізнятися за якістю матеріалу, товщиною металу або навіть розмірами кріплень.

Тому важливо обирати перевірених постачальників. Kyivparts.com зарекомендував себе як надійний постачальник запчастин кузова, фар і автоскла для більшості популярних марок авто, включно з Ford, Audi, Volkswagen, Honda, Toyota, Renault, Nissan, Dodge, Jeep, Zeeker, BYD та іншими.

Як підібрати кузовні деталі правильно

Перевіряйте OEM або VIN-код. Це гарантія сумісності. Звертайте увагу на бренд. Depo, TYC, Klokkerholm, Polcar, FPS — перевірені виробники з якістю, що відповідає європейським стандартам. Враховуйте сторону та рік випуску авто. Навіть невелика різниця в роках може означати іншу форму бампера чи фари, враховуйте рестайлінг (фейсліфтинг).

Для зручності власників авто створено зручну систему підбору запчастин за маркою, моделлю та роком випуску в розділі деталі кузова. Тут легко знайти капоти, крила, бампери, підкрилки, решітки радіатора, дзеркала чи пороги.

Які бренди обирають українські майстри

Професійні майстри СТО радять купувати продукцію перевірених брендів.

Depo — лідер серед виробників автомобільної оптики, має сертифікати E-mark.

— лідер серед виробників автомобільної оптики, має сертифікати E-mark. TYC — висока якість відновлення світла, оптимальна ціна.

— висока якість відновлення світла, оптимальна ціна. Polcar, Signeda та FPS — кузовні елементи, що ідеально підходять для європейських і американських авто.

В онлайн-каталозі Kyivparts доступна широка лінійка, зокрема фари Depo для Volkswagen, Toyota, Renault, Skoda та інших марок із гарантією якості та швидкою доставкою по Україні.

Поради від експертів Kyivparts.com

Перед покупкою просіть у продавця реальні фото запчастини або упаковки.

Якщо авто імпортне, обов’язково використовуйте VIN-код — він допоможе уникнути помилок у підборі.

Не переплачуйте за “оригінал”, якщо якісний аналог має ті ж параметри і гарантію.

Підсумок

Ремонт авто після ДТП не обов’язково має бути дорогим або складним. Головне — вибирати перевірені джерела постачання запчастин.

Онлайн-магазин запчастин Київпартс допомагає українським водіям відновлювати автомобілі швидко, вигідно і без ризику, пропонуючи сертифіковані кузовні деталі від найкращих світових брендів.