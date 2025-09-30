Інтерфакс-Україна
Події
15:30 30.09.2025

Запрацював викуп торговельними організаціями вживаних авто без постановки на облік в ТЦК – голова ВААІД

1 хв читати

Всі організації, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспортом, з 30 вересня можуть викуповувати й реалізовувати транспортні засоби як товар без взяття їх на облік у сервісних центрах МВС і ТЦК, повідомив голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

"Ринок вживаних авто вийшов з тіні! Щойно відбулося успішне оновлення програми для торговельних організацій і з завтрашнього дня ВСІ торговельні організації зможуть викуповувати в українців їх вживані авто як товар, тобто без постановки на облік в ТЦК і СЦ", - написав він у понеділок в Facebook.

Назаренко в коментарях під постом нагадав, що відповідний законопроєкт прийнято Верховною Радою 17 грудня 2024 року через 1,5 року після його реєстрації, та оприлюднено 6 січня 2025 року.

"13 серпня.2025 КМУ прийняв відповідну постанову, а 29 серпня внесли зміни до НАІС (держпідприємство "Національні інформаційні системи" – ІФ-У)! Кожен крок з потом і кров’ю!", - написав він.

Як повідомлялось, прийнятий закон звільняє продавців вживаних авто та їхніх частин від обов'язку перереєстровувати на себе транспортні засоби, що були у вжитку, подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) ТЦК та СП.

Автори документу відзначали вважають, що закон стане запорукою для виведення з тіні ринку та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки.

Теги: #тцк #вааід

