Економіка

22:12 27.01.2023

Розмитнення авто буде можливе через "Дію"

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Розмитнення авто буде можливе через "Дію"

Профільний комітет Верховної Ради розпочав розгляд законопроєктів №7466 та №7468, згідно з якими митне оформлення транспортних засобів (ТЗ) здійснюватиметься через застосунок "Дія" за новою формулою, в якій враховуватимуться вік автомобіля, тип або об'єм двигуна (його потужність), повідомили керівництво комітету та віцепрем'єр – голова Мінцифри Михайло Федоров у телеграмі.

"Митний збір стягуватиметься згідно з новою системою розрахунку. Вводьте в калькуляторі три характеристики - рік авто, тип або об'єм двигуна або його потужність, якщо маєте електрокар. Далі система автоматично розрахує вартість авто", - зазначив Федоров.

Наразі при митному оформленні береться до уваги вартість транспортного засобу, що, на думку авторів нової ініціативи, створює умови для потенційних маніпуляцій і містить корупційні ризики.

Федоров зазначив, що в "Дії" за адресою https://rozmytnennia.diia.gov.ua/ вже запущено тестову версію послуги, в якій можна розрахувати вартість митного платежу, ввівши рік виготовлення ТЗ, тип двигуна та його робочий обсяг.

За його словами, за новою формулою розмір митного платежу буде меншим. "Наприклад, ви маєте Audi A3 2006 року на дизелі та з об'ємом двигуна 2 літри. За новими правилами заплатите 80 132 грн замість 143 500 грн", - уточнив віцепрем'єр у повідомленні.

За даними Держмитслужби, у 2019 році було оформлено 544 тис. ТЗ, які відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД (автомобілі легкові та інші МТЗ, призначені головним чином для перевезень людей, включно з вантажопасажирськими автомобілями-фургонами та гоночними автомобілями), тоді як у 2020 році – 481,4 тис. Надходження до державного бюджету склали 45,1 млрд грн у 2019 році та 43,4 млрд грн у 2020 році.

За оцінками першого заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, законопроєкти будуть розглянуті у сесійній залі вже у лютому.

Проєкт реалізується за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS"

 

 

Теги: #авто #розмитнення #дія

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