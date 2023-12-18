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17:28 18.12.2023

Новий законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії" буде зареєстровано у Верховній Раді до кінця року

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Новий законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії" буде зареєстровано у Верховній Раді до кінця року

Новий законопроєкт про митне оформлення автомобілів у "Дія" буде зареєстровано у Верховній Раді до кінця року, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "24 каналу" в понеділок.

"Ми вже зареєстрували закони про розмитнення, але вони не були ухвалені. Однак, хочу сказати і зроблю вам спойлер, що до кінця цього року зареєструють оновлений законопроєкт", - сказав Федоров.

За його словами, законопроєкт про митне оформлення автомобілів у "Дії" в новій редакції підтримує велика кількість авторів-депутатів, "які вірять, що послуга може стати трансформаційною для митниці".

Документ також має підтримку Міністерства фінансів. Крім того, напрям курує особисто прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Я сподіваюся, що до кінця року цей законопроєкт буде зареєстровано", - сказав Федоров, уточнивши, що розглядатися парламентом він буде вже у 2024 році.

Верховна Рада в лютому провалила голосування за ухвалення за основу законопроєктів №7466 і №7468 про митне оформлення транспортних засобів (ТЗ) через застосунок "Дія" і за новою формулою: їх підтримали відповідно 212 і 206 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як уточнив народний депутат Ярослав Железняк, депутати відхилили також направлення законопроєктів на повторне перше читання (217 голосів) і автору ініціативи на доопрацювання (225 голосів).

Федоров неодноразово говорив, що розмитнення авто в кілька кліків у "Дії" зробить послугу простою та антикорупційною, оскільки така процедура виключає людський фактор.

У презентації до законопроєктів вартість розмитнення залежала від об'єму і типу двигуна, року випуску машини та її марки (якщо автомобіль ексклюзивний). Згідно з формулою, розмитнення дворічного гібридного авто з об'ємом двигуна 2 л і вартістю EUR15 тис. обійшлося б власнику в EUR1,86 тис., тоді як поточна система передбачає платіж в EUR4,92 тис. Наразі під час митного оформлення враховується вартість транспортного засобу, що, на думку авторів нової ініціативи, створює умови для потенційних маніпуляцій і містить корупційні ризики.

У травні Мінцифри уклало з Національним антикорупційним бюро України меморандум про об'єднання зусиль у цифровізації та боротьбі з корупцією. За словами Федорова - серед пріоритетних антикорупційних проєктів 2023 року - "єВідновлення", "єАкциз", автоматизація послуг для моряків і розмитнення в "Дії".

 

Теги: #авто #федоров #розмитнення #дія

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