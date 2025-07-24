Інтерфакс-Україна
Економіка
18:19 24.07.2025

МВФ нагадує про критичну важливість антикорупційної інфраструктури та анонсує дискусію щодо фінпотреб України

2 хв читати
МВФ нагадує про критичну важливість антикорупційної інфраструктури та анонсує дискусію щодо фінпотреб України

Незалежність створеної в Україні антикорупційної інфраструктури є критичним елементом програми співробітництва України та Міжнародного валютного фонду (МВФ), заявила директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак.

"Ми беремо до уваги намір уряду внести новий законопроєкт про відновлення незалежності антикорупційних інституцій", – сказала вона на брифінгу у Фонді у четвер.

Козак також повідомила, що найближчими тижнями очікується, що співробітники МВФ і українська влада активізують обговорення як бюджету України на 2026 рік, так і в цілому оцінки фінансових потреб України на 2026 рік та на середньострокову перспективу, "щоб скласти всеосяжну картину".

"Ця робота має важливе значення для поточної програми і будь-якої майбутньої потенційної співпраці з Україною, яку ми могли б мати", – зазначила Козак.

Раніше, у четвер, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) теж виступив із заявою, що поділяє занепокоєння, висловлене ЄС, послами країн "Великої сімки" та міжнародними партнерами щодо подій навколо НАБУ та САП в Україні. У банку підкреслили, що незалежність антикорупційних органів є стрижневим компонентом верховенства права, та пообіцяли продовжувати співпрацю з українською владою з цього питання.

Крім того останнім часом пролунали заяви щодо можливості нової програми з МВФ, бо поточна 4-річна програма EFF на $16 млрд завершується у першому кварталі 2027 року. За словами нової прем’єрки Юлії Свириденко, така нова програма потрібна у разі затягування війни.

"Частиною цих перемовин буде наша взаємодія з Міжнародним валютним фондом, адже ми зараз з ними працюємо над тим, щоб сформувати певну концепцію і підхід до нової, оновленої програми взаємодії і розширеного фінансування, яка врахує вже нові реалії, пов'язані із безпековими ризиками, динамікою відновлення макроекономічної ситуації і геополітику", - сказав також у четвер голова НБУ Андрій Пишний.

Теги: #мвф #антикорупційні_органи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:57 24.07.2025
Нардепи пропонують Раді відновити незалежність органів досудового розслідування у справах про корупційні правопорушення

Нардепи пропонують Раді відновити незалежність органів досудового розслідування у справах про корупційні правопорушення

14:55 24.07.2025
Зеленський погодив текст законопроєкту, що гарантує незалежність антикорупційних органів, і вносить його до Ради

Зеленський погодив текст законопроєкту, що гарантує незалежність антикорупційних органів, і вносить його до Ради

12:23 23.07.2025
Всі ми чуємо, що каже суспільство, – Зеленський провів нараду з правоохоронцями

Всі ми чуємо, що каже суспільство, – Зеленський провів нараду з правоохоронцями

15:16 18.07.2025
Ми очікуємо від МВФ продовження і, можливо, збільшення підтримки в 2026 році – Підласа

Ми очікуємо від МВФ продовження і, можливо, збільшення підтримки в 2026 році – Підласа

14:54 18.07.2025
Україні необхідно визначитися з бюджетним сценарієм-2026 і мати ясність у стратегії реформ – глава місії МВФ

Україні необхідно визначитися з бюджетним сценарієм-2026 і мати ясність у стратегії реформ – глава місії МВФ

09:19 08.07.2025
Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ за конкурсом до кінця липня

Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ за конкурсом до кінця липня

16:09 02.07.2025
Україна законодавчо розширить Єдину базу даних операцій з нерухомістю до кінця року – програма з МВФ

Україна законодавчо розширить Єдину базу даних операцій з нерухомістю до кінця року – програма з МВФ

13:27 02.07.2025
Вакантні посади в Раді НБУ планують заповнити до кінця липня – меморандум з МВФ

Вакантні посади в Раді НБУ планують заповнити до кінця липня – меморандум з МВФ

15:40 10.02.2025
Тиск на антикорупційні органи був, є і буде – директор НАБУ

Тиск на антикорупційні органи був, є і буде – директор НАБУ

15:41 21.02.2024
Економічний ефект роботи антикорупційних органів у 2023 р. становив 4,7 млрд грн - директор НАБУ

Економічний ефект роботи антикорупційних органів у 2023 р. становив 4,7 млрд грн - директор НАБУ

ВАЖЛИВЕ

З $35 млрд потреби у зовнішньому фінансуванні підтверджено поки що $22 млрд - Пишний

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні до 9,7% у 2025р. та 6,6% у 2026р.

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15,5% - опитування

Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

ОСТАННЄ

Депутат пропонує ввести спрощений режим експлуатації для надлегких повітряних суден

З $35 млрд потреби у зовнішньому фінансуванні підтверджено поки що $22 млрд - Пишний

Кияни у I пів.-2025 сплатили 29 млн грн за відновлення електропостачання після відключення за борги – YASNO

Україна готова відкрити в Єгипті регіональний логістичний штаб

Нацбанк знизив прогноз зростання ВВП України до 2,1% у 2025 році та 2–3% у 2026–2027 рр.

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні до 9,7% у 2025р. та 6,6% у 2026р.

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

ІЕД оцінив зростання ВВП України у червні в 1,2% і за півріччя-2025 - в 1,3%

БЕБ завершило розслідування у справі про привласнення 2,2 млрд грн "Укрнафти"

ЄС і США близькі до укладення угоди, яка передбачає мита в 15% для європейських товарів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА