Буданов: Я дуже вдячний президенту, що він почув народ і не зробив помилки

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов вдячний президенту України Володимиру Зеленському за те, що він почув заклик суспільства щодо повноважень антикорупційних органів і не зробив помилки.

"Що б не відбулося, від суб'єктивних оцінок я відійду в бік… Найголовніше, як на це реагують і як виходять з ситуації. Суспільство, як то кажуть, проявило свій заклик. Заклик до тих чи інших вимог. І я дуже вдячний, перш за все, як би це, можливо, дивно не звучало, президенту, що він почув народ. І не зробив помилки, які я теж в своєму житті бачив, робилися в нашій державі", - сказав Буданов в інтерв’ю Наталії Мосейчук, розміщеному на її YouTube-каналі у суботу.

Буданов згадав події 2013 року, зими 2014-го, "коли вирішили, що все ж таки воля народу не так багато і значить".

"До чого це призвело, всі ми вам пам'ятаємо. Тож я певен, що ми не повторимо таку трагічну помилку зараз", - зазначив він.

На запитання, чи пропонували йому "за ці роки" посаду головкома ЗСУ, Буданов відповів: "Зараз точно ні", додавши: "Так а навіщо? Знаєте, я якось вже звик, якщо хочете. Я ж тут все життя провів, свідоме своє життя".

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), прийнявши законопроект №12414. Президент Володимир Зеленський підписав закон ввечері 22 липня.

Починаючи з 22 липня у Києві та деяких інших містах України щоденно проходили акції протесту проти обмеження незалежність НАБУ та САП.

23 липня, після акцій протесту і занепокоєнь зі сторони міжнародних партнерів, президент України заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку, і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку.

31 липня парламент України проголосував за президентський законопроєкт, яким відновлювалась незалежність НАБУ і САП. В цей же день Зеленський підписав його. 1 серпня закон набув чинності.