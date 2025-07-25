Зеленський: повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи, але вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість

Фото: https://president.gov.ua/

В Україні повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи, але вони мають відповідати запиту сусупільства на справедливість, і контролювати, що відбувається в структурі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи. Але при цьому вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість. Мають діяти ефективно і контролювати, що відбувається в самій структурі", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами 24 липня.

За словами президента, "якщо через деякі зміни, які були визначені законодавцями, є ризик втратити незалежність антикорупційних органів, то треба цих ризиків позбавитися".

При цьому він уточнив, що антикорупційні органи не будуть підпорядковуватися генеральному прокурору.

"До речі, там є дуже важливий момент - бізнес дуже хотів, щоб були обшуки тільки через судову систему. Це норма про невідкладні обшуки. Як ідея – хороша. Але ця норма зупинила всю правоохоронну систему - не тільки НАБУ, САП, це стосувалося всіх органів. Це прибрали", - додав президент.