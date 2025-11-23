Пасажиропотік через кордон за тиждень скоротився ще на 1,3%, потоки на в’їзд та виїзд майже рівні

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Пасажиропотік через український кордон після падіння у перші два тижні листопада на 18,3% у третій тиждень, з 15 по 21 листопада, скоротився ще на 1,3% – до 468 тис., свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд зменшилася до 235 тис. з 241 тис. тижнем раніше, тоді як поток на в’їзд залишився на рівні 233 тис.

В цю суботу, 15 листопада, кількість перетинів кордону на виїзд та в’їзд також була близькою – відповідно 37 тис. та 35 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, цього тижня склало 123 тис. проти 122 тис. тижнем раніше, потік машин із гуманітарними вантажами – відповідно 464 проти 461.

За даними Держприкордонслужби, станом на 15:00 неділі на кордоні з Польщею найбільша черга у 30 легкових авто та 2 автобуси була у ПП "Устилуг". Ще по 10 машин очікували проходження кордону у ПП "Угринів" та "Краківець", а 5 автобусів – у ПП "Шегині".

На кордоні зі Словаччиною черга була тільки на пішохідному переході "Малі Селменці" – 40 людей.

На кордоні з Угорщиною 30 авто стояли в черзі на ПП "Лужанка", а ще 17 – на ПП "Тиса", тоді як на румунському кордоні невелике скупчення у 5 машин було тільки на ПП "Порубне", а на молдовському кордоні черги були відсутні.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні більші за минулорічні. Тоді за подібні 7 днів з України виїхало 221 тис. людей, а в’їхало 220 тис. Потік машин також був меншим – 118 тис.

Торік в тиждень шкільних канікул наприкінці жовтня пасажиропотік виріс на 10,2%, після чого за два тижні знизився на 25% і на такому рівні тримався вже до стрибка під час різдвяних та новорічних свят.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в’їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 192 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболєв, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ та підтвердив цей прогноз наприкінці жовтня. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 14 листопада 2025 року оцінювалась в 5,331 млн (на 3 жовтня – 5,192 млн), а загалом у світі - у 5,880 млн (5,753 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.