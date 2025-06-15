Пасажиропотік через кордон в другий тиждень літа збільшився ще на 3%

Пасажиропотік через український кордон на тижні з 7 по 13 червня з настанням літа, завершенням шкільного року та початком сезону відпусток зріс ще на 3% – до 590 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Згідно із ними, потік на виїзд збільшився з 311 тис. до 324 тис., тоді як на в’їзд – з 262 тис. до 266 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на цьому тижні, зросла зі 125 тис. до 127 тис., а потік машин із гуманітарними вантажами залишився на рівні 514.

Протягом тижня Держприкордонслужба інформувала про зростання пасажиропотоку через державний кордон України та формування через це черг.

"Найбільше навантаження спостерігається наприкінці тижня та у вихідні дні", – зазначало відомство.

Як вказує Держприкордонслужба, опівдні у неділю на польському кордоні найбільша черга легкових авто була на пункті пропуску (ПП) "Устилуг" – 80 штук, тоді як в "Укгриніві" та "Шегинях" проходження кордону очікувало по 15 авто, в "Краківці" – 10.

На кордоні з Угорщиною черги по 20-25 машин були на всіх переходах – "Вилок", "Лужанка", "Тиса", "Дзвінкове" та "Косино".

На кордоні зі Словаччиною в ПП "Ужгород" проходження огляду очікувало 40 авто, в "Малому Березному" – 15.

На кордоні з Румунією чергу була на основному переході "Порубне" – 50 машин.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього року вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхала 306 тис. та в'їхало 268 тис. людей, потік машин також був менший – 119 тис.

Минулого року з першого тижня червня розпочалося суттєве літнє збільшення пасажиропотоку, яке тривало п’ять тижнів поспіль.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 137 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті знову оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 31 травня 2025 року оцінювалась в 5,059 млн (на 17 квітня – 6,358 млн), а загалом у світі - у 5,620 млн (6,918 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на кінець минулого року, 3,669 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО).