Тайвань планує збільшити оборонний бюджет на 22,9% у 2026 році

Тайвань планує підвищити витрати на оборону на 22,9% у 2026 році, довівши їх до 949,5 млрд тайванських доларів (31,27 млрд доларів США), або 3,32% ВВП,це перевищує поріг у 3% вперше з 2009 року, заявив прем’єр-міністр Тайваню Чо Чун-тай, повідомляє Reuters.

"Це ще один конкретний доказ світу та нашому народу нашої рішучості та здатності захищати національний суверенітет і безпеку, підтримувати стабільність у регіоні Індо-Тихого океану та виконувати наші спільні зобов’язання перед світом", — заявив Чо.

За даними видання, збільшення оборонного бюджету передбачає, зокрема, витрати на нові винищувачі та посилення морської оборони. Вперше до загальних оборонних витрат включено фінансування берегової охорони та ветеранів, що відповідає "моделі НАТО". Як зазначив один із високопосадовців, берегова охорона "стоїть на передовій" і в разі війни буде задіяна у флотських операціях для захисту Тайваню.