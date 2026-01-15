Росія у 2025р. викрала понад 2 млн українського зерна, потрібне посилення санкцій – глава МЗС України

РФ у 2025 році викрала понад 2 млн тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій України та відправила його на ринки в Африку, Азію, Близький Схід та Європу, майже 40% було доставлено до Єгипту, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Щоб здійснити цю незаконну торгівлю, Росія використовувала порти в Азовському морі та Чорному морі й створила тіньовий зерновий флот. Наша розвідка вже виявила 45 суден, причетних до викрадення українського зерна та його транспортування на глобальні ринки, і ми запровадили санкції проти 43 з них, а також проти 39 капітанів", - написав він у соцмережі "Х".

Міністр попередив, що Україна відстежує компанії, причетні до цієї незаконної торгівлі.

"Усі вони відчують удар українських санкцій — як судових, так і спеціальних", - запевнив Сибіга.

Він закликав європейських партнерів України до систематичної протидії російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку становлять такі дії. Міністр вказав на важливість застосування всіх можливих національних і міжнародних інструментів, зокрема, більш скоординованих дій і зусиль від агенції Frontex.

"Уся російська інфраструктура, задіяна у викраденні українського зерна, а також його покупці, мусять якомога швидше опинитися під європейськими санкціями. У нас уже є досвід протидії тіньовому танкерному флоту Росії. Тепер настав час зупинити й розширення тіньового зернового флоту Росії. Зрештою, це не лише загроза глобальній продовольчій безпеці, а й ще одне джерело фінансування кремлівського режиму та його воєнної машини", - наголосив Сибіга.

Міністр закордонних вказав на необхідність звільнення у 2026 році Чорного, Азовського і Балтійського морів від російських тіньових флотів.

"Тіньовий флот" РФ — мережа застарілих суден із непрозорою структурою власності (часто зареєстрованих на офшорні компанії в ОАЕ, Панамі чи Камеруні), які РФ використовує для незаконного вивезення агропродукції з тимчасово окупованих територій України. Для приховування злочину капітани використовують тактику "суден-примар": вимикають системи AIS (автоматична ідентифікація), підробляють суднові журнали та проводять перевалку вантажу у відкритому морі, щоб видати українську пшеницю за російську.

Україна станом на січень 2026 року ідентифікувала близько 45 спеціалізованих зернових балкерів та їхніх капітанів.