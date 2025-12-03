Митники викрили схему експорту зерна за підробленими документами, порушників оштрафували на 498 млн грн

Працівники Південної митниці Державної митної служби України (ДМС, Держмитслужба) викрили схему експорту зерна за підробленими документами на суму понад 249,4 млн грн, суд оштрафував порушників на 498 млн грн, повідомила пресслужба ДМС в Telegram.

Держмитслужба уточнила, що йдеться про експорт м’якої пшениці, насіння ріпаку, ячменю (не насіннєвого) та жовтого гороху загальною вагою понад 27,8 тис. тонн та вартістю 249,4 млн грн, які у 2021 році переміщували морським транспортом за кордон.

За результатами розгляду справи суд встановив, що керівник підприємства подав контракти, рахунки-фактури та декларації з неправдивою інформацією про отримувача товару. Представники митниці в суді довели умисний характер дій та відсутність реальної господарської діяльності підприємства.

Центральний районний суд Миколаєва, керуючись ст.483 Митного кодексу України, постановив стягнути з порушника штраф у розмірі 100% вартості товарів — 249,4 млн грн, а також замість конфіскації товарів стягнути суму, еквівалентну їхній вартості,— ще 249,4 млн грн. Загальна сума штрафних санкцій перевищила 498 млн грн.

"Держмитслужба й надалі забезпечує дотримання митного законодавства та протидіє спробам переміщення товарів на підставі фіктивних документів", - попередили у ДМС.