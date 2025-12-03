Інтерфакс-Україна
Економіка
15:26 03.12.2025

Митники викрили схему експорту зерна за підробленими документами, порушників оштрафували на 498 млн грн

1 хв читати
Митники викрили схему експорту зерна за підробленими документами, порушників оштрафували на 498 млн грн

Працівники Південної митниці Державної митної служби України (ДМС, Держмитслужба) викрили схему експорту зерна за підробленими документами на суму понад 249,4  млн грн, суд оштрафував порушників на 498 млн грн, повідомила пресслужба ДМС в Telegram.

Держмитслужба уточнила, що йдеться про експорт м’якої пшениці, насіння ріпаку, ячменю (не насіннєвого) та жовтого гороху загальною вагою понад 27,8 тис. тонн та вартістю 249,4 млн грн, які у 2021 році переміщували морським транспортом за кордон.

За результатами розгляду справи суд встановив, що керівник підприємства подав контракти, рахунки-фактури та декларації з неправдивою інформацією про отримувача товару. Представники митниці в суді довели умисний характер дій та відсутність реальної господарської діяльності підприємства.

Центральний районний суд Миколаєва, керуючись ст.483 Митного кодексу України, постановив стягнути з порушника штраф у розмірі 100% вартості товарів — 249,4 млн грн, а також замість конфіскації товарів стягнути суму, еквівалентну їхній вартості,— ще 249,4 млн грн. Загальна сума штрафних санкцій перевищила 498 млн грн.

"Держмитслужба й надалі забезпечує дотримання митного законодавства та протидіє спробам переміщення товарів на підставі фіктивних документів", - попередили у ДМС.

 

Теги: #держмитслужба #зерно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 06.11.2025
Українським морським коридором уже пройшло 92 млн тонн зерна - Кулеба

Українським морським коридором уже пройшло 92 млн тонн зерна - Кулеба

15:18 22.10.2025
Держмитслужба впровадила функцію на базі ШІ та голосове спілкування

Держмитслужба впровадила функцію на базі ШІ та голосове спілкування

18:25 25.09.2025
"Нібулон" у 2025/2026 МР уже перевіз 40 тис. тонн зерна партнерів

"Нібулон" у 2025/2026 МР уже перевіз 40 тис. тонн зерна партнерів

13:31 23.09.2025
САП вимагає визнати необґрунтованими активи у користуванні чинного головного митника Звягінцева на понад 3 млн грн

САП вимагає визнати необґрунтованими активи у користуванні чинного головного митника Звягінцева на понад 3 млн грн

09:20 23.09.2025
Співробітники ДМС зупинили спроби контрабанди айфонів останнього покоління та вейпів на 1 млн грн

Співробітники ДМС зупинили спроби контрабанди айфонів останнього покоління та вейпів на 1 млн грн

12:10 09.09.2025
Уряд затвердив порядок організації та проведення атестації співробітників ДМС

Уряд затвердив порядок організації та проведення атестації співробітників ДМС

12:08 04.08.2025
Зеленський ввів санкції проти 23 компаній та 39 осіб, причетних до розкрадання зерна та надр на окупованих територіях

Зеленський ввів санкції проти 23 компаній та 39 осіб, причетних до розкрадання зерна та надр на окупованих територіях

12:01 04.08.2025
Кабмін затвердив склад комісії з обрання керівника Держмитслужби

Кабмін затвердив склад комісії з обрання керівника Держмитслужби

15:51 30.07.2025
Детінізація ринку зерна принесла Україні в 2025р додаткові 8,5 млрд грн - Гетманцев

Детінізація ринку зерна принесла Україні в 2025р додаткові 8,5 млрд грн - Гетманцев

16:23 14.05.2025
Два ПП на кордоні зі Словаччиною і Угорщиною ненадовго призупинять роботу через підключення резервного живлення

Два ПП на кордоні зі Словаччиною і Угорщиною ненадовго призупинять роботу через підключення резервного живлення

ВАЖЛИВЕ

Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

Верховна Рада ухвалила Державний бюджет-2026

Україна у 2026р потребує додатково понад $45 млрд від міжнародних партнерів

Європейська Рада і Європарламент узгодили план припинення імпорту російського газу

ОСТАННЄ

Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

Зеленський про ухвалення бюджету: є свідчення для партнерів, що підстав для нестабільності в Україні не буде

Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

Верховна Рада ухвалила Державний бюджет-2026

Україна у 2026р потребує додатково понад $45 млрд від міжнародних партнерів

Держбюджет-2026 не передбачатиме збільшення навантаження і переведення вчителів на строкові контракти

"Нафтогаз" з травня імпортував 4,4 млрд куб. м газу, до кінця року цей показник зросте до 5 млрд куб. м – комерційний директор

Європейська Рада і Європарламент узгодили план припинення імпорту російського газу

ЄБРР надав Креді Агріколь банку гарантію для кредитування бізнесу на EUR150 млн

Швеція виділяє новий пакет цивільної допомоги Україні на суму EUR100 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА