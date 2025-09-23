САП вимагає визнати необґрунтованими активи у користуванні чинного головного митника Звягінцева на понад 3 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на підставі матеріалів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) звернувся до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 3,2 млн грн, якими користується чинний очільник Державної митної служби України.

"Мова йде про житловий будинок площею 236,8 кв. м та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований. Як з’ясувалося, ця нерухомість була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина", - повідомляється в телеграм-каналі САП у вівторок.

Станом на зараз в.о. голови Державної митної служби України є Звягінцев Сергій Борисович.

Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора в порядку забезпечення позову на активи накладено арешт. Представництво держави в суді в цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.