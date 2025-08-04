Кабмін затвердив склад комісії з обрання керівника Держмитслужби

Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з обрання керівника Державної митної служби України, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні на засіданні уряду ми почали процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України. Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.

Зокрема, від України: Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП); Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України; Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".

Від міжнародних партнерів: Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва; Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ; Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

"Також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці — це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року. Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету", - написала премʼєр.