Держмитслужба впровадила функцію на базі ШІ та голосове спілкування

Фото: https://www.facebook.com

Державна митна служба впровадила дві нові функції, що передбачають підтримку штучного інтелекту (ШІ) у випадку, коли бот не розпізнає запит користувача, а також можливість ставити запитання не лише текстом, а й голосом.

"Якщо бот не розпізнає запит користувача, він автоматично звертається до спеціально навченої системи на основі штучного інтелекту, створеної для допомоги з питань митної справи", - йдеться у повідомленні Держмитслужби у Facebook в середу.

Зазначається, що функція голосового спілкування забезпечує доступність сервісу для водіїв, декларантів та всіх, хто працює в динамічному середовищі.

У митному огляді за третій квартал 2025 року, оприлюдненому у Телеграм-каналі днями, повідомлялось про встановлення новітнього обладнання для перевірки поштових відправлень та 4 мобільних скануючих систем з ШІ. Крім того, створюється контакт-центр для взаємодії бізнесу з митними органами та розпочато створення ІТ-системи "Менеджер профілів ризиків" для цифровізації документації та спрощення управління ризиками.