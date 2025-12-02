Інтерфакс-Україна
Телеком
10:20 02.12.2025

Apple перебудовує структуру операцій у сфері ШІ, залучила фахівця з Microsoft

1 хв читати
Apple перебудовує структуру операцій у сфері ШІ, залучила фахівця з Microsoft

Apple Inc. перебудовує структуру операцій у сфері штучного інтелекту (ШІ).

Старший віцепрезидент компанії Джон Джаннандреа, який відповідав за напрям машинного навчання і стратегію у сфері ШІ, покидає свою посаду, йдеться в повідомленні Apple. Він залишиться в компанії як радник на перехідний період, до весни 2026 року.

Віцепрезидентом зі ШІ-операцій Apple стане Амар Субраманья, який останнім часом відповідав за той самий напрям у Microsoft Corp. До цього Субраманья провів 16 років у Google (належить Alphabet Inc.), де брав участь у роботі над чат-ботом Gemini.

До сфери відповідальності Субраманьї належатимуть напрями базових ШІ-моделей Apple, машинного навчання, а також перевірки та безпеки ШІ-моделей. Інші функції перейдуть під керівництво інших топменеджерів.

Джаннандреа прийшов в Apple у 2018 році і відігравав ключову роль у створенні стратегії компанії у сфері ШІ та машинного навчання. Втім Apple відстає від конкурентів у цій сфері, торік вона анонсувала низку розробок, які так і не були завершені.

Наразі Apple тестує версію Gemini для використання в наступній версії свого персонального асистента Siri, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Теги: #apple #ші

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:53 28.11.2025
Україна та Латвія домовилися про поглиблення співпраці у сфері ШІ та цифрової інтеграції

Україна та Латвія домовилися про поглиблення співпраці у сфері ШІ та цифрової інтеграції

19:00 26.11.2025
"Сестринська" "Київстару" компанія QazCode разом з MeetKai розроблятиме локалізовані мовні моделі на основі ШІ

"Сестринська" "Київстару" компанія QazCode разом з MeetKai розроблятиме локалізовані мовні моделі на основі ШІ

16:58 20.11.2025
"Епіцентр" планує у 2026 р. задовольняти до 70% запитів клієнтів за допомогою ШІ

"Епіцентр" планує у 2026 р. задовольняти до 70% запитів клієнтів за допомогою ШІ

06:38 19.11.2025
Трамп заявив про необхідність "федерального стандарту" в США щодо ШІ

Трамп заявив про необхідність "федерального стандарту" в США щодо ШІ

20:04 12.11.2025
В Україні 42% дорослих і 70% підлітків користуються ШІ — дослідження Дія.Освіта

В Україні 42% дорослих і 70% підлітків користуються ШІ — дослідження Дія.Освіта

14:54 12.11.2025
Мінкультури спільно з Google проведуть навчання для держслужбовців щодо використання ШІ

Мінкультури спільно з Google проведуть навчання для держслужбовців щодо використання ШІ

20:50 05.11.2025
Держстат офіційно запустив новий портал з ШІ-асистентом

Держстат офіційно запустив новий портал з ШІ-асистентом

19:23 30.10.2025
Кожен 10-й підліток віком 10-18 років часто питає поради про свій емоційний стан та настрій у ШІ - дослідження

Кожен 10-й підліток віком 10-18 років часто питає поради про свій емоційний стан та настрій у ШІ - дослідження

17:48 30.10.2025
IT-Enterprise інтегрувала ШІ-інструменти в усі власні продукти – співзасновник

IT-Enterprise інтегрувала ШІ-інструменти в усі власні продукти – співзасновник

16:24 24.10.2025
Штучний інтелект має величезний потенціал саме в промисловості, але й несе певні соціальні ризики - Metinvest Digital

Штучний інтелект має величезний потенціал саме в промисловості, але й несе певні соціальні ризики - Metinvest Digital

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

ОСТАННЄ

До кінця 2025-го уряд має розробити підзаконну базу "Defence City", – директор УкрАрмоТех Хіргій

PlayCity оголосило конкурс для ліцензування операторів лотерей

Використання ШІ в банках обмежено вимогами НБУ та GDPR – експерт

Епіцентр запустив віртуального асистента на базі штучного інтелекту

Мінцифри разом із "Київстаром" обрали модель Gemma від Google для тренування національної LLM

Співзасновник Google Сергій Брін передав на благодійність акції Alphabet на $1,1 млрд

"Нова пошта" за 9 міс.-2025 збільшила консолідований чистий прибуток на 35,1%

Укрпошта створила поштову марку "Хліб ціною життя"

Уряд дозволив місцевій владі підтримувати мобільний зв’язок під час блекаутів – 1-й віцепрем’єр

Національна асоціація лобістів України підтримує ініціативу Європарламенту щодо мінімального віку доступу до соцмереж

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА