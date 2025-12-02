Apple перебудовує структуру операцій у сфері ШІ, залучила фахівця з Microsoft

Apple Inc. перебудовує структуру операцій у сфері штучного інтелекту (ШІ).

Старший віцепрезидент компанії Джон Джаннандреа, який відповідав за напрям машинного навчання і стратегію у сфері ШІ, покидає свою посаду, йдеться в повідомленні Apple. Він залишиться в компанії як радник на перехідний період, до весни 2026 року.

Віцепрезидентом зі ШІ-операцій Apple стане Амар Субраманья, який останнім часом відповідав за той самий напрям у Microsoft Corp. До цього Субраманья провів 16 років у Google (належить Alphabet Inc.), де брав участь у роботі над чат-ботом Gemini.

До сфери відповідальності Субраманьї належатимуть напрями базових ШІ-моделей Apple, машинного навчання, а також перевірки та безпеки ШІ-моделей. Інші функції перейдуть під керівництво інших топменеджерів.

Джаннандреа прийшов в Apple у 2018 році і відігравав ключову роль у створенні стратегії компанії у сфері ШІ та машинного навчання. Втім Apple відстає від конкурентів у цій сфері, торік вона анонсувала низку розробок, які так і не були завершені.

Наразі Apple тестує версію Gemini для використання в наступній версії свого персонального асистента Siri, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.