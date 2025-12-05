Збір зерна у світі в 2025/26 сільгоспроці може вперше перевищити 3 млрд т - ФАО

Виробництво зерна у світі в 2025/26 сільгоспроці може вперше перевищити 3 млрд тонн і становити 3 млрд 003 млн тонн, повідомляється в матеріалах ФАО (продовольча і сільськогосподарська організації ООН).

"Перегляд оцінок за обсягом виробництва пшениці в бік підвищення зумовлений поліпшенням видів на врожай, перш за все, в Аргентині, де очікується рекордний урожай. Крім того, у бік збільшення було переглянуто прогнози щодо обсягів виробництва пшениці в ЄС і США", - йдеться в документах.

Прогноз щодо збору фуражного зерна, насамперед ячменю, підвищено меншою мірою.

Що стосується рису, то він може сягнути рекордного врожаю в 558,8 млн тонн, що на 1,6% більше, ніж роком раніше. Як очікується, основний обсяг приросту забезпечать Бангладеш, Бразилія, Китай, Індія та Індонезія. Вони з лишком компенсують скорочення виробництва на Мадагаскарі, в Непалі, Пакистані, Таїланді та США, зазначається в матеріалах.

Повідомляючи про завершення в Північній півкулі посівної кампанії під урожай 2026 року, ФАО зазначила, що в США стан лише 45% посівів озимої пшениці оцінюють як добрий або відмінний, що на 10 п.п. нижче, ніж рік тому. Це зумовлено посухою в деяких районах.

"В ЄС посівна кампанія триває на тлі загалом сприятливих погодних умов, хоча дефіцит опадів у деяких регіонах Італії викликає деякі побоювання щодо стану посівів пшениці", - йдеться в матеріалах.

В Індії на тлі сприятливої цінової кон’юнктури та заходів держпідтримки посівні площі можуть перевищити рекордний рівень минулого року, в Пакистані - також можуть виявитися вищими за середні значення за попередні періоди.

У Південній півкулі, згідно з попередніми прогнозами, Аргентина може збільшити виробництво фуражного зерна, головним чином, за рахунок розширення посівних площ під кукурудзою. У Бразилії до збільшення площ під кукурудзою та її збору, вищого, ніж середній за останні п’ять років, може призвести високий внутрішній та експортний попит на цю культуру.

Торгівля зерновими у світі в 2025/26 сезоні очікується на рівні 500,6 млн тонн, що на 3,3% вище рівня минулого сезону.

"Згідно з прогнозами, обсяг торгівлі пшеницею відновиться порівняно з відносно низьким рівнем 2024/25 сезону, при цьому відновлення імпорту Пакистаном і Туреччиною, а також іншими країнами-імпортерами в Азії слугує підтвердженням поточної ринкової кон’юнктури, для якої характерні стабільні ціни та наявність достатньої експортної пропозиції, - повідомляє ФАО. - Торгівля фуражними зерновими в сезоні 2025/26 також може зрости, при цьому Бразилія вийде на ринок як експортер сорго".