Врожай-2025 буде на 6% більшим за минулорічний завдяки зерновим культурам - міністр

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозує в 2025 році ріст врожаю на 6%, проти минулого року за рахунок збільшення зернових культур, повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев.

"Загалом цьогорічний врожай очікується трохи більшим – приблизно на 6% вище, ніж торік. Зростання відбудеться насамперед за рахунок зернових культур – очікується приблизно 59 млн тонн проти 56 млн тонн торік", - сказав він в інтерв'ю Forbes Ukrainе.

Врожай олійних культур залишиться на рівні минулого року. Очікується врожай близько 79 млн т зернових та олійних культур разом.

Міністр зауважив, що аграрії в поточному році засіяли 4,8 млн тонн озимих (74% від прогнозу), а зібрали 37,6 млн тонн зернових (73% усіх засіяних площ).

Він підкреслив, що 2025 року в Україні врожай збирають пізніше. Це відображається у перекосі зростання ВВП у другій половині року, бо частина грошей, яка потрапляла в перше півріччя, через погодні умови піде в друге півріччя.