Врожай зернових та олійних в сезоні-2025 буде на 5% меншим, ніж торік

Виробничі посівні площі в Україні в сезоні-2025 будуть ідентичні торішнім, плюс до них додалося 270 тис. га розмінованих, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"В цілому виробничі площі будуть ідентичні минулорічним. Додалося плюс 270 тис. га розмінованих. Але в масштабах наших посівних площ у 20 млн га це 1%. Тож по базових культурах, до яких додамо і цукровий буряк із овочами, аграрії - в межах 20 млн га. І це є підтвердженням того, що працюємо на усіх можливих територіях", - сказав він на засіданні Trend&Hedge Club.

За інформацією Висоцького, щодо прогнозу врожаю пшениці, то Міністерство аграрної політики та продовольства в 2025 році очікує зібрати її на рівні 21,2 млн тонн проти 22 млн тонн рік тому, тобто на 5% менше. Обсяги експорту пшениці в міністерстві оцінюють в межах 15-16 млн тонн.

Врожай ячменю, за його словами, становитиме в приблизно 4,5 млн тонн, що на 10% менше, ніж у 2024 році, експорт - на рівні 2,2-2,3 млн тонн.

Проблем із гречкою Мінагрополітики не очікують і обіцяють, що внутрішній ринок буде забезпечений, а надлишок експортований.

Остаточні прогнози щодо кукурудзи на зерно міністерство ще не готове зробити, оскільки активна вегетація культури триває. Проте відомчі аналітики притримуються консервативного прогнозу в 26 млн тонн, що теж щонайменше на 5% менше показника попереднього сезону.

"Ми по зернових бачимо умовно 54,5-53,5 млн тонн. Це плюс/мінус 5%", - наголосив Висоцький.

Він додав, що врожай ріпаку в сезоні-2025 очікується на рівні 3 млн тонн проти 5,7 млн тонн у 2024 році, сої – 5,7 млн тонн проти 6,6 млн тонн, соняшнику – 20 млн тонн.

Висоцький зауважив, що найбільші сумніви щодо обсягів врожаю наразі стосуються соняшнику, адже через посуху на півдні країни культура потерпає, і ці регіони можуть втратити до 6% врожаю, що в цілому може призвести до скорочення валового врожаю до 15 млн тонн і нижче.

Загалом врожай олійних культур у 2025 році в Україні сумарно становитиме 20,5 млн тонн, резюмував перший заступник міністра агрополітики.