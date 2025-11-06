Українським морським коридором уже пройшло 92 млн тонн зерна - Кулеба

Через український морський коридор вже пройшли 155 млн тонн вантажів, з яких 92 млн тонн – зерно, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Facebook.

Він підкреслив, що порти продовжують навантаження і відвантаження в умовах постійних атак по інфраструктурі.

"Важливо утримувати темп перевалки і забезпечувати безперервність логістики", – наголосив Кулеба.

"Одеса – морські ворота країни. Від стійкості портової інфраструктури залежить робота експорту, економіка нашої країни і світова продовольча безпека. Продовжуємо роботу над захистом портів, підтримкою логістики і стабільністю морського коридору", – підсумував міністр.