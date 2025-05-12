Українським морським коридором експортовано близько 76 млн тонн зерна

Українським морським коридором за час його роботи було транспортовано 120 млн тонн вантажів, із яких майже 76 млн тонн — зерно, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"120 мільйонів тонн вантажів перевезено Українським морським коридором. Попри всі виклики війни та атаки Росії на наші порти… Зі 120 мільйонів тонн вантажів 76 мільйонів тонн – це агропродукція", – написав Кулеба у Facebook у понеділок.

З українських портів вийшли майже 4600 суден, йдеться у дописі.

Український коридор забезпечує постійне транспортування продукції до 53 країн. Серед напрямків країни Азії, Африки, Європи, Латинської Америки, зазначив Кулеба.

"Для низки регіонів світу саме морський маршрут залишається єдиним логістично виправданим варіантом поставок. Збереження стабільного експорту забезпечує доступ до продовольства для мільйонів людей у світі. А також зберігається економічна стійкість нашої країни", – підкреслив віцепрем’єр-міністр.

Він також зазначив, що українська логістика працює під обстрілами, в умовах постійної загрози. Минулоріч лише в Одеській області повітряна тривога оголошувалась понад 800 разів. Сукупний час, коли працівники портів були змушені переривати операції та перебувати в укриттях, становить понад 32 доби. Попри ці умови логістичний процес не зупинявся і забезпечував стабільний експорт, вказав Кулеба.

У середині квітня цього року повідомлялося, що Українським морським коридором за час його роботи було транспортовано 116 млн тонн вантажів, з яких майже 73 млн тонн – зерно. Зокрема, у березні 2025 року цим шляхом було експортовано 4,1 млн тонн зернових, олійних та інших супутніх товарів.