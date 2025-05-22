Експорт українським морським коридором у квітні скоротився на 45%

Обсяг експорту українським морським коридором у квітні скоротився на 45% у порівнянні з квітнем 2024 року - до 5,3 млн тонн (2,9 млн тонн – агропродукція).

Згідно із повідомленням Адміністрації морських портів України (АМПУ), у квітні 2024 року українським морським коридором було експортовано 7,69 млн тонн зернових.

Загалом морські порти України у квітні 2025 року обробили 6 млн тонн вантажів. Зокрема, порт "Південний" обробив 2,4 млн тонн, порт "Чорноморськ" — 1,8 млн тонн, Одеський порт — 1 млн тонн. Порти Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) разом обробили близько 800 тис. тонн вантажів.

Найбільшу частку у загальному обсязі перевалки у квітні становили зернові вантажі — 3,1 млн тонн, а також руда — 1 млн тонн, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що українські порти за січень-березень 2025 року скоротили обсяг оброблених вантажів на 17,2% у порівнянні за аналогічним періодом 2024 року - до 23 млн тонн.

Українським морським коридором за час його роботи було транспортовано 120 млн тонн вантажів, із яких майже 76 млн тонн — зерно. У березні 2025 року цим шляхом було експортовано 4,1 млн тонн зернових, олійних та інших супутніх товарів проти 7,71 млн тонн у березні 2024 року.