"Нібулон" у 2025/2026 МР уже перевіз 40 тис. тонн зерна партнерів

Департамент логістики одного з найбільших операторів зернового ринку України ТОВ “СП “Нібулон” з початку 2025-2026 маркетингового року (липень-червень) перевіз понад 40 тис. тонн зерна партнерів до елеваторів компанії та портів, повідомила пресслужба зернотрейдера у Facebook.

Згідно із повідомленням, наразі близько 100 авто компанії працюють на збиранні власної продукції у різних регіонах.

“33 вантажівки з автопарку “Нібулон” виконують зовнішні замовлення, допомагаючи агровиробникам вчасно доставляти зібраний врожай”, — йдеться у повідомленні.

В агрохолдингу зазначили, що компанія пропонує повний цикл послуг для аграріїв: збирання, транспортування, зберігання та подальшу реалізацію продукції.

Замовлення послуги “Транспортування” відбувається через мобільний додаток NIBULON APP, де можна обрати маршрут, слідкувати за вантажем у режимі реального часу та керувати логістикою з телефону. Зерно перевозять від поля до елеватора “Нібулон”, від поля до порту, а також від поля до складу.

Основними перевагами в агрохолдингу називають індивідуальний тариф залежно від відстані (т/км); сучасна економна техніка=нижча вартість; онлайн-трекінг вантажу; чат-бот для реєстрації авто та вивантаження без черг.

ТОВ “СП “Нібулон” створено у 1991 році. До російського військового вторгнення зернотрейдер мав 27 перевантажувальних терміналів і комплексів із прийому сільгоспкультур, потужності для одноразового зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот із 83 суден (з них 23 буксири), а також володів Миколаївським суднобудівним заводом.

“Нібулон” до війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію у більш ніж 70 країн світу. Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції і поставив на зовнішні ринки рекордні обсяги в серпні - 0,7 млн тонн, у четвертому кварталі - 1,88 млн тонн і в другому півріччі - 3,71 млн тонн.

Наразі зернотрейдер працює на 32% потужностей, створив спеціальний підрозділ для розмінування сільгоспземель і змушений був перенести центральний офіс із Миколаєва до Києва.