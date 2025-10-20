"Нібулон" окупив $1 млн інвестицій в цифровий двійник елеваторів на базі ERP менш ніж за рік

Один із найбільших операторів зернового ринку України ТОВ "СП "Нібулон" менше ніж за рік окупив близько $1 млн інвестицій в цифровий двійник елеваторів, розроблений на базі ERP-системи IT-Enterprise, за рахунок зменшення кількості працівників та втрат зерна.

"В умовах дефіциту кадрів система дозволяє зменшити залежність від ручної праці… Раніше на одному елеваторі працювало 80-100 людей, сьогодні — близько 20-30", – йдеться у спільному релізі компаній в понеділок.

Зазначається, що впровадження нової системи від IT-Enterprise покращило точність обліку та знизило втрати зерна на 1%.

"Ми покращили кількісно-якісний облік та автоматизували кожен крок процесу: рух зерна від моменту потрапляння на елеватор до відвантаження кінцевому споживачеві, включно із контролем якісних показників збіжжя та ресурсів, витрачених на його обробку", — цитуються у релізі слова ІТ-директора "Нібулону" Миколи Ряська.

Окрім того, вдалося забезпечити прозорий доступ до параметрів якості зерна, визначених в результаті лабораторних досліджень. Зокрема, тепер дані доступні у мобільному застосунку разом з іншою оперативною інформацією.

Агрохолдинг уточнив, що інтегрував цифровий двійник 23-х елеваторів у 2024 році. "Цифровий двійник — це цифрова копія виробництва, яка оновлюється в режимі реального часу на основі даних з сенсорів та інших джерел. Це дозволяє ефективно моделювати режими роботи елеваторів та керувати всіма процесами з будь-якого місця у світі", — прокоментував проєкт СЕО та засновник IT-Enterprise Олег Щербатенко.

Як повідомляв раніше власник і СЕО "Нібулону" Андрій Вадатурський, компанія у 2024 року інвестувала у діджиталізацію виробничих процесів $2 млн, які були спрямовані в створення цифрової копії елеватора і мобільний додаток. За його словами, софт встановлено на всіх елеваторах зернотрейдера та об`єднано у спільну мережу.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію у понад 70 країн світу. Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції. Після початку війни компанія була змушена перенести центральний офіс із Миколаєва до Києва.

В цьому році "Нібулон" планує збільшити експорт зерна до 4 млн тонн з 2,5 млн тонн торік, його земельний банк скоротився до тис. га, а кількість працівників – 6 тис. до менш ніж 2 тис.