Втрати "Нібулону" через війну РФ сягають $400 млн, зернотрейдер працює на третину своїх потужностей

ТОВ "СП "Нібулон" (Миколаїв), один із найбільших операторів на зерновому ринку України, від початку повномасштабного вторгнення зазнав втрат на суму близько $400 млн, втратив близько 40% персоналу і наразі працює на 32% своїх потужностей, повідомив гендиректор компанії Андрій Вадатурський на полях Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні.

"Кілька тижнів тому росіяни підірвали греблю, і інвестиції, які ми здійснювали протягом 15 років, ризикують стати неробочими", - прокоментував він у четвер на круглому столі "Транспорт, логістика та інфраструктура", який відбувся в Лондоні, та наголосив, що відновлення греблі та навігації в Україні зараз - питання номер один.

При цьому Вадатурський констатував, що побудований 2003 року в Миколаєві термінал нині не працює, флот заблокований, росіяни використовують баржі для переміщення військової техніки. У таких умовах врятувати компанію від банкрутства допомогло відновлення експорту зернових з України у вересні 2022 року, пояснив гендиректор.

Він повідомив, що "Нібулон" також відкрив новий підрозділ із розмінування і отримав $4 млн гранту від уряду Німеччини на придбання машин для розмінування. За їх допомогою вже розміновано 1,5 тис. гектарів сільгоспземель. Компанії вдалося посіяти в сезоні-2023 1 тис. гектарів кукурудзи. Крім того, зернотрейдер отримав від USAID грант розміром понад $3 млн на закупівлю залізничних вагонів, а на залучені EUR25 млн від Данського інвестиційного фонду "Нібулон" має намір побудувати в Ізмаїлі елеватор і борошномельний завод, повідомив Вадатурський.

ТОВ "СП "Нібулон" створено у 1991 році. До російського воєнного вторгнення зернотрейдер мав 27 перевантажувальних терміналів і комплексів із приймання с/г культур, потужності для одноразового зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот із 83 суден (із них 23 буксири), а також володів Миколаївським суднобудівним заводом.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі в 12 областях України та експортував сільгосппродукцію до більш ніж 70 країн світу.

Зернотрейдер 2021 року експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції, досягнувши рекордних обсягів постачання на зовнішні ринки в серпні - 0,7 млн тонн, у четвертому кварталі - 1,88 млн тонн і в другому півріччі - 3,71 млн тонн.