Економіка

11:49 21.07.2023

USAID купив для "Нібулону" 50 вагонів-зерновозів для транспортування агропродукції через Ізмаїл

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Проєкт USAID "Економічна підтримка України" закупив для потреб одного з найбільших операторів зернового ринку України ТОВ "СП "Нібулон" (Миколаїв) 50 сучасних вагонів-хоперів, кожен з яких може перевозити до 70 тонн зерна, повідомили в пресслужбі компанії.

Згідно з пресрелізом, вагони виготовлені на дослідно-механічному заводі "Карпати" (Львівська обл.). Перші 10 вагонів уже доставлені, завантажені зерном і готуються до подальшого транспортування агропродукції через Ізмаїл.

"В умовах, коли Росія блокує морські шляхи експорту з України агропродукції, а 12 річкових портів "Нібулону", що розташовані на Південному Бузі та Дніпрі, заблоковані, маємо зробити все можливе, щоб зберегти робочі місця на річкових портах, що залишилися без води й відрізані від логістики. Для цього потрібно зерно з річкових портів доставляти до найближчої залізничної станції і звідти відвантажувати на вагони для подальшого експорту через порти Одеського регіону. Завдяки проєкту USAID "Економічна підтримка України", у межах якого були закуплені нові сучасні вагони, це стало можливим", - зазначив директор із взаємодії з органами державної влади та питань сталого розвитку "Нібулону" Михайло Різак.

Він висловив сподівання на подальшу підтримку донорів у частині надання вагонів для кожного заблокованого порту та наголосив на важливості відновлення цих перевезень.

За його інформацією, до блокади через Дніпро та Південний Буг перевозили понад 15 млн тонн обсягів української агропродукції, 4 млн тонн з яких становили зернові.

ТОВ "СП "Нібулон" було створено у 1991 році. До російського військового вторгнення зернотрейдер мав 27 перевантажувальних терміналів і комплексів із приймання сільгоспкультур, потужності для одночасного зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот із 83 суден (із них 23 буксири), а також володів Миколаївським суднобудівним заводом.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі в 12 областях України та експортував сільгосппродукцію до більше ніж 70 країн світу.

Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції, досягнувши рекордних обсягів постачань на зовнішні ринки в серпні - 0,7 млн тонн, у четвертому кварталі - 1,88 млн тонн і в другому півріччі - 3,71 млн тонн.

Втрати "Нібулону" від повномасштабного воєнного вторгнення РФ досягли $400 млн. Наразі зернотрейдер працює на 30% потужностей, створив спеціальний підрозділ для розмінування сільгоспземель і розпочав виробництво на своїх судноверфях у Миколаєві першого судна для розмінування міжнародних водних шляхів.

Нещодавно зернотрейдер залучив EUR27 млн від Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO) на збільшення потужностей філії "Бессарабська" в Ізмаїлі, де буде побудовано елеватор і борошномельний завод.

Теги: #зерно #usaid #нібулон

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