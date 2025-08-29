Інтерфакс-Україна
Події
17:26 29.08.2025

Рубіо: Процес ліквідації USAID очолить Рассел Вот

1 хв читати
Рубіо: Процес ліквідації USAID очолить Рассел Вот

Процес ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) відтепер очолить директор Офісу менеджменту та бюджету США (OMB) Рассел Вот (Russell Vought), повідомив у п'ятницю державний секретар США Марко Рубіо.

"Я пожартував з президентом Трампом, що в мене чотири роботи. Він сказав мені віддати одну моєму другові Расселу Воту. Так я й зробив. З січня ми заощадили платникам податків десятки мільярдів доларів. А після того, як невеликий набір основних програм було передано до Державного департаменту, USAID офіційно переходить у режим ліквідації. Тепер Расс очолює процес ліквідації агентства, яке давно зійшло з рейок. Вітаємо, Рассе", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялось, 1 липня держсекретар Рубіо повідомив про припинення надання будь-якої іноземної допомоги Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) з 1 липня і відтепер всі програми іноземної допомоги США будуть підзвітні американським платникам податків.

Раніше повідомлялось, що 4 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора USAID.

Теги: #usaid #ліквідація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 27.08.2025
Кабмін ліквідував ряд консультативних і дорадчих органів уряду

Кабмін ліквідував ряд консультативних і дорадчих органів уряду

00:19 27.08.2025
Кабмін ліквідував селище Лучки Сумської області у звʼязку із включенням території до складу міста Ромни

Кабмін ліквідував селище Лучки Сумської області у звʼязку із включенням території до складу міста Ромни

08:36 15.08.2025
ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

10:51 02.08.2025
Понад добу приборкували пожежу в Білій Церкві після обстрілу в ніч на 1 серпня

Понад добу приборкували пожежу в Білій Церкві після обстрілу в ніч на 1 серпня

09:18 01.08.2025
Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях – Повітряні сили

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях – Повітряні сили

13:36 26.07.2025
У Харкові ліквідовано всі пожежі, що спалахнули через нічну ворожу атаку - ДСНС

У Харкові ліквідовано всі пожежі, що спалахнули через нічну ворожу атаку - ДСНС

09:31 25.07.2025
Сили оборони знищили 54 російських БПЛА – ПС ЗСУ

Сили оборони знищили 54 російських БПЛА – ПС ЗСУ

14:41 19.07.2025
Пожежу в лісництві на Харківщині ліквідовано

Пожежу в лісництві на Харківщині ліквідовано

14:28 15.07.2025
В Україні в промислових масштабах фальсифікували пестициди провідних агроконцернів Європи та США - Нацполіція

В Україні в промислових масштабах фальсифікували пестициди провідних агроконцернів Європи та США - Нацполіція

11:13 13.07.2025
СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Воронича у Києві

СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Воронича у Києві

ВАЖЛИВЕ

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки, бої тривають у двох локаціях

Українська делегація розпочала візит до США

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

ОСТАННЄ

НАБУ заперечило розслідування щодо ракети "Фламінго"

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Президент звільнив Нікіфоренка з посади першого заступника голови Держприкордонслужби

Через ворожі атаки на Сумщині поранено трьох людей

Венс: Ми хочемо захистити територіальну цілісність України, не хочемо, щоб Росія захопила всю країну

Зеленський підписав закон про засади державної політики національної пам’яті

Перші 86 тис. українських родин отримали виплати за програмою "Пакунок школяра"

Трамп позбавив Гарріс захисту Секретної служби

НАБУ розпочало розслідування щодо виробника ракет та ударних дронів Fire Point – ЗМІ

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА