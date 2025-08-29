Рубіо: Процес ліквідації USAID очолить Рассел Вот

Процес ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) відтепер очолить директор Офісу менеджменту та бюджету США (OMB) Рассел Вот (Russell Vought), повідомив у п'ятницю державний секретар США Марко Рубіо.

"Я пожартував з президентом Трампом, що в мене чотири роботи. Він сказав мені віддати одну моєму другові Расселу Воту. Так я й зробив. З січня ми заощадили платникам податків десятки мільярдів доларів. А після того, як невеликий набір основних програм було передано до Державного департаменту, USAID офіційно переходить у режим ліквідації. Тепер Расс очолює процес ліквідації агентства, яке давно зійшло з рейок. Вітаємо, Рассе", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялось, 1 липня держсекретар Рубіо повідомив про припинення надання будь-якої іноземної допомоги Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) з 1 липня і відтепер всі програми іноземної допомоги США будуть підзвітні американським платникам податків.

Раніше повідомлялось, що 4 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора USAID.