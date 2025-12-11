Інтерфакс-Україна
Події
11:10 11.12.2025

Сили оборони знищили 85 повітряних цілей противника, було влучання 69 БпЛА та однієї балістичної ракети – Генштаб ЗСУ

У ніч на 11 грудня російські окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 154 засобів повітряного нападу, серед яких 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 151 ударний БпЛА типу Shahed та Гербера, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

Основний напрямок удару – Кременчук, на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території.

"За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 повітряних цілей: 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

