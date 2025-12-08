Пожежу в складській будівлі в Харкові ліквідовано - ДСНС

Майже 4 години знадобилося рятувальникам, аби повністю загасити пожежу в складській будівлі приватного підприємства на вул. Карпівська в Харкові.

"О 20:46 пожежу ліквідовано", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося, інформація про пожежу надійшла о 16:58. Горіли приміщення на площі 400 м кв. Інформація про постраждалих не надходила. О 18:05 вогонь локалізували. До ліквідації пожежі було залучено 34 рятувальники та 6 одиниць техніки ДСНС, в тому числі пожежний потяг.

Причина займання встановлюється.