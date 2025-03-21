"Нібулон" готовий виконувати вантажні аграрні, металургійні та будівельні перевезення по Середньому і Верхньому Дунаю

Один із найбільших операторів зернового ринку України ТОВ "СП "Нібулон" виходить на нові ринки Середнього та Верхнього Дунаю, розширює свою діяльність у регіоні і пропонує повний цикл експорту зернових культур і металопродукції, а також вантажні перевезення будь-яких типів товарів на Дунаї, повідомила пресслужба зернотрейдера у Facebook.

В агрохолдингу нагадали, що першими кроками на ринках Середнього і Верхнього Дунаю стали рейси з металопродукцією за маршрутами Ізмаїл – Лом (Болгарія) та Ізмаїл – Смедерево (Сербія), що виконувалися буксирами "Переяславський" та "Козацький" із залученням барж власного виробництва. Ці перевезення підтвердили готовність компанії ефективно працювати з різними категоріями вантажів, відкриваючи нові можливості для бізнесу в Болгарії, Сербії, Румунії та інших країнах Дунайського регіону.

"Наш флот здатний перевозити різні типи вантажів, і це лише початок. Ми пропонуємо бізнесу Балкан комплексні рішення: експорт зернових у поєднанні з нашою логістикою Дунаєм до Констанци, а також річкові перевезення будь-яких товарів між портами регіону", – зазначив директор з логістики "Нібулону" Сергій Калкутін.

У "Нібулоні" запевнили, що експансія на Середній і Верхній Дунай – це частина довгострокової стратегії агрохолдингу, спрямованої на розвиток міжнародної річкової логістики.

Наразі агрохолдинг готовий запропонувати конкурентоспроможну альтернативу традиційним шляхам постачання зернових та інших вантажів. Ідеться про експорт зернових до 75 країн світу з використанням власного річкового флоту, вантажні перевезення Дунаєм для аграрного, металургійного та будівельного секторів, гнучкі умови співпраці: DAP, EXW, FCA, FOB, онлайн-відстеження вантажів у реальному часі, міжнародний досвід та репутацію надійного партнера.

"Завдяки власному сучасному флоту та ефективній логістиці "Нібулон" гарантує стабільні та безпечні перевезення на Дунаї, що відкриває доступ до нових ринків", - підкреслили в агрохолдингу.

ТОВ "СП "Нібулон" створено у 1991 році. До російського військового вторгнення зернотрейдер мав 27 перевантажувальних терміналів і комплексів із прийому сільгоспкультур, потужності для одноразового зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот із 83 суден (з них 23 буксири), а також володів Миколаївським суднобудівним заводом.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію у більш ніж 70 країн світу. Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції, досягнувши рекордних обсягів поставок на зовнішні ринки в серпні - 0,7 млн тонн, у четвертому кварталі - 1,88 млн тонн і в другому півріччі - 3,71 млн. тонн.

Наразі зернотрейдер працює на 32% потужностей, створив спеціальний підрозділ для розмінування сільгоспземель і змушений був перенести центральний офіс із Миколаєва до Києва.