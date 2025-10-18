Перевезення вантажів Українським морським коридором за два місяця склали біля 13 млн тонн

Обсяги перевезення вантажів Українським коридором зросли до 150 млн тонн, а кількість суден, що пройшли ним, перевищила 6 тис., повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Мінрозвитку рівно за два місяці до цього прозвітувало про результати роботи коридору за два роки з моменту відкриття: більше 137 млн тонн та понад 5,3 тис. суден, тож за два останні місяці коридором пройшло біля 700 суден із приблизно 13 млн тонн вантажу.

Згідно з раніше опублікованими даними міністерства, у другий рік роботи коридору обсяг вантажів збільшився приблизно до 72,6 млн тонн з 64,4 млн тонн у першій, а кількість суден – до більш ніж 2,9 тис. з 2,38 тис. В той же час вантаж одного судна скоротився приблизно до 24,9 тис. тонн з 27,1 тис. тонн у перший рік роботи коридору.

Таким чином в останні два місяці спостерігається подальше зменшення вантажів, які припадають на одне судно, – приблизно 18,6 тис. тонн, хоча загальна кількість суден суттєва зросла порівняно із середнім значенням другого року роботи коридору, що забезпечило невелике зростання й вантажообігу.

Кулеба також додав, що із загальної кількості вантажу 90 млн тонн прийшлося на зерно, тоді як за два роки роботи коридору це було понад 84 млн тонн, а за перший рік – 43,5 млн тонн. Таким чином за останні два місяця середньомісячний показник відправки зернових все ще нижче як середнього показника другого року роботи коридору, так і першого року.

В той же час порівняно із травнем-липнем ситуація покращилася. Кулеба 12 травня звітував про перевезення 120 млн тонн вантажів Українським морським коридором, у тому числі 76 млн тонн зернових. Отже в ці три останні місяці другого року роботи коридору щомісячні обсяги склали менше 5,7 млн тонн, у тому числі зернових – менше 2,7 млн тонн, тоді як в перші два місяця третього року ці показники зросли приблизно до 6,5 млн тонн та 3 млн тонн.

За словами міністра, завдяки морському коридору українська продукція та товари потрапляють у 55 країни світу, тоді як за результатами другого року Мінрозвитку звітувало про 54 країни, а після першого року роботи коридору йшлося про експорт до 46 країн.

Кулеба також повідомив, що на сьогоднішній день в морських портах діють 30 стаціонарних укриттів, додатково встановлено 21 мобільна захисна споруда в портах Великої Одеси. До кінця 2025 року планується облаштувати ще 28.