Укрнафта інтегрує EPR-систему з метою автоматизації ключових бізнес-процесів

ПАТ "Укрнафта" продовжує масштабну цифрову трансформацію, інтегруючи сучасну ERP-систему від українського вендора IT-Enterprise, повідомила компанія у Facebook.

"Мета – автоматизація всіх ключових бізнес-процесів, що підвищить ефективність та прозорість операцій, в тому числі в рітейл-напрямку діяльності компанії, - зазначили у товаристві.

Наразі до корпоративної інформаційної системи вже підключено понад 6 тис. користувачів, а також успішно інтегровано мережу АЗК "Укрнафти" (ТМ UKRNAFTA), яка налічує 545 автозаправних комплексів.

Процес розпочався з автоматизації кадрового обліку та нарахування зарплати. Далі – управління логістикою нафтопродуктів і цифровізація бізнес-процесів мережі АЗК. Одним із ключових етапів стало впровадження наскрізного обліку паливно-мастильних матеріалів та їх акцизного обліку.

"ERP дозволяє нам відстежувати кожен літр пального – від моменту його надходження на склад до фінальної заправки автомобіля клієнта. Це підвищує точність планування логістики, оптимізує контроль залишків у резервуарах і дає змогу прогнозувати потреби АЗК у пальному та супутніх товарах", – прокоментував директор з інформаційних технологій "Укрнафти" Андрій Бобров.

Серед ключових переваг нової системи – швидке формування звітності. Дані за всіма операціями автоматично надходять у різні модулі системи майже в режимі реального часу, що значно покращує прозорість роботи та спрощує управління.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.