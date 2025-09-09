Уряд затвердив порядок організації та проведення атестації співробітників ДМС

Кабінет міністрів на засідання в понеділок, 8 вересня, схвалив постанову ухвалено постанову щодо затвердження порядку організації та проведення атестації, оцінювання доброчесності та професійної компетентності посадових осіб митних органів під час проведення атестації, повідомляється на сайті Державної митної служби України (ДМС).

"Затвердження цього порядку є важливим етапом системної реформи митниці, спрямованої на підвищення професійного рівня та доброчесності персоналу, а також вагомими кроком до посилення інституційної спроможності митних органів", - наголошують в ДМС.

Зазначається, що атестація проводитиметься за чітко визначеними критеріями, з урахуванням рівня знань законодавства та професійних навичок, здатності виконувати службові обов’язки на належному рівні, дотримання стандартів доброчесності та етики держслужбовця.

Порядок був ухвалений з метою забезпечення об’єктивної оцінки професійного рівня компетентності та доброчесності посадових осіб митних органів, визначення відповідності займаній посаді та подальшого професійного потенціалу, забезпечення відповідності кваліфікації працівників сучасним вимогам та завданням митної служби.