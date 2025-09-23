Співробітники ДМС зупинили спроби контрабанди айфонів останнього покоління та вейпів на 1 млн грн

Працівники Державної митної служби України (ДМС) у пункті пропуску "Краківець-Корчова" зупинили спробу нелегального перевезення електронних сигарет, а у Краковці – Apple IPhone 17 Pro Maх, загальна сума товарів перевищує 1 млн грн.

"Повертаючись із Польщі, водій мікроавтобуса Mercedes - 34-літній житель м. Чортків, обрав смугу "червоний коридор" і задекларував виключно особисті речі. Але під час огляду буса співробітники митниці виявили в багажному відділенні шість ящиків з електронними сигаретами VUSE", - йдеться в публікації органу в Телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомили в службі, упаковки з 1440 "електронками" чоловік приховав у ніші під пасажирськими сидіннями та замаскував сумками і валізами. Орієнтовна вартість товарів - майже 570 тис. грн. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ (переміщення товарів через кордон з використанням сховищ).

Також повідомлення про цю подію, що має ознаки кримінального правопорушення, скеровано у ТУ БЕБ Львівської області.

Того ж дня у Краковці, в процесі огляду рейсового автобуса сполученням "Легница-Чернівці", працівники митниці виявили мобільні телефони IPhone 17 Pro Max. Шість новеньких гаджетів знаходились в салоні та багажному відділенні поміж речей пасажирів.

За цим фактом щодо водія - 34-річного жителя Чернівців, складено протокол, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ (недекларування товарів, що переміщуються через кордон).

За попередніми даними, вартість техніки - 500 тис. грн.